Encuestadora termina prestación de servicios con el diario ‘La Prensa’

Domingo Barrios, presidente de TMG en una imagen de archivo. Archivo | La Estrella de Panamá

La encuestadora panameña The Marketing Group (TMG) informó la terminación mutua de la prestación de servicios con el diario La Prensa luego de que el medio no incluyó información necesaria conforme lo estipula el artículo No. 293, último párrafo del Código Electoral, en sus publicaciones de encuestas de opinión.

"Nuestra sincera preocupación emana de las discusiones sostenidas durante varios días, entre la jefa de redacción de La Prensa, sra. Rita Vásquez y la directora de La Prensa, Anette Plannels, con el equipo ejecutivo y estadístico de TMG (todos debidamente formados y experimentados en la materia, junto al apoyo técnico del personal de la empresa Geopoll basada en Washington) que decidimos no prestar servicios adicionales a La Prensa mientras su línea editorial actual diste mucho de su legado invaluable de imparcialidad y objetividad", expresó Domingo E. Barrios W, presidente de TMG.

"Esto ocasionó que recibiéramos, como encuestadora contratada por La Prensa especiales recomendaciones para ustedes como cliente, hecho que consideramos afectó nuestra imagen, tomando en cuenta que OMG The Marketing Group si cumplió con sus deberes de empresa encuestadora, conforme a ley y no fue responsable de la publicación absurda realizada por La Prensa".

"De otro lado producto del contenido de su publicación, el diario El Panamá America publico en su portada lo absurdo de la línea de redacción de la prensa y respaldó su publicación con argumentos totalmente válidos y certeros, siempre en cada oportunidad nombrando nuestro nombre, (OMG THE MARKETING GROUP), como empresa encuestadora de su corporación y posible cómplice de la publicación de La Prensa, sobre la cual no se ha aún emitido un fe de errata, ni una disculpa a todos los afectados por realizar comparaciones con otra encuestadora lo cual no es posible, al haberse utilizado metodologías distintas, comparación que no fue de nuestro conocimiento, ni fue autorizada por OMG The Marketing Group al momento de generarse la publicación, que produjo también daño adicional a nuestra idoneidad profesional, poniéndose incluso en cuestionamiento nuestra acreditación como empresa encuestadora vigente.

Lamentamos la immoral audacia de usar a otras empresas serias y su información para mal informar a los votantes, así como la falta de gallardía para aceptar su error y pedir las disculpas a los afectados y a todos los panameños y panameñas".

"Viva la verdadera prensa libre y honesta en nuestro Panamá. Nuestra encuesta considerada por todos la más profesional, tecnológica , monitoreada en tiempo real por nuestros sistemas y plataformas en Panamá y en Washington, D. C. Además, de un equipo de supervisión, acompañamiento y personal ejecutivo de clase mundial, se seguirá publicando según el calendario establecido, al haber ya recibido propuestas que nos honran de importantes medios a nivel nacional que admiramos. Construyamos juntos el país que todos queremos. ¡Un Panamá por y para todos!", concluyó Barrios en su nota firmada, en Las Vegas, Estados Unidos.