Cierre en la Transistmica por estudiantes de la UP

Cierre frente a la UP

Las manifestaciones de protestas no cesan. A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo de convocar a una consulta pública para definir el futuro de la Ley 406 (que establece el contrato entre el Estado y la canadiense First Quantum Minerals para explorar y explotar la mina Cobre Panamá) y elevar a título de ley la moratoria a las nuevas concesiones mineras y convocar a una consulta pública, la vía frente a la Universidad de Panamá (UP) está bloqueada desde tempranas horas de la mañana.

Cierres en otras partes

En distintas partes del país, calles y avenidas han sido cerradas nuevamente este lunes.

Hay reportes de cierres en los accesos viales del Puente Centenario y de Las Américas.

La Vía Interamericana también ha sido cerrada a la altura de la provincia de Veraguas.

También reportes de cierres en David y el Oriente de Chiricano. El puente del río Pacora también está cerrado a esta hora de la mañana.

Los manifestantes promueven la derogación inmediata de la Ley. Y amenazan con mantenerse en las calles y avenidas hasta alcanzar sus propósitos.

Para hoy - 30 de noviembre de 2023- se esperan protestas en la Cinta Costa y predios de la Asamblea Nacional por la discusión del presupuesto para el próximo año y la presentación del proyecto de consulta pública para definir el futuro de la mina Cobre Panamá.