Desabastecimiento de alimentos se agudiza

Productores y comerciantes aseguran que no están llegando alimentos a los mercados como consecuencia del bloqueo de las calles y avenidas del país

El bloqueo de calles y avenidas del país, como manifestaciones de protestas que exigen la inconstitucionalidad del contrato Ley 406, que permite explorar y explotar la mina Cobre Panamá, está causando una pérdida importante en el sector productor y conduciendo a la escasez de alimentos en el país.

Pedro Gómez, productor de arroz de la provincia de Darién, explicó que hay alrededor de 30 mil hectáreas de arroz que no han podido recolectar porque no hay maquinarias ni medios de transportes para llegar a los molinos de Chiriquí y provincias centrales.

Como consecuencia, el país experimentará un déficit de 3 millones de quintales de arroz, que representan un consumo de tres meses, que se verá reflejado para los meses de marzo y abril del próximo año, dijo el productor.

Agregó que las “pérdidas son tan grandes que el productor está desesperado y no sabe qué hacer porque no hay una respuesta de las autoridades que son responsable de la situación, a diez del problema”.

“La cosecha la estamos perdiendo toda en el campo”, agregó. Hizo un llamado a los dirigentes de las protestas en Pacora (Panamá Oeste), San Félix y Horconcitos (Chiriquí) para que permitan transportar el arroz hasta los molinos.

Javier Pitti, alcalde de Tierras, mantiene la misma preocupación. “Hay más de cien contenedores de legumbres que se retuvieron en Cerro Punta, en la cadena de frío en Volcán, que no han podido salir hacia los mercados. “No hay alimentos en Tierras altas… Tenemos hambre”, aseguró. Piiti aseguró que el 90% de los alimentos se ha perdido.

Retén en vías

El alcalde pide a los manifestantes que mantienen trancadas las vías que por lo menos se abra paso al transporte de alimentos y combustibles en Volcán, Chiriquí.

Recordó que se ha hecho viral un video de una persona volteando un camión con legumbres. Por último, explicó que a la altura de Paso Ancho se ha dado un cierre total, nunca visto, donde se anota la placa del auto que transita y se anota a las personas y solo se deja pasar a dos. Denunció incluso amenazas con machetes. Pitti llamó a la cordura de la población.

Comerciantes afectados

Sebastián Peña, comerciante de Merca Panamá, confirmó la crisis. El bloqueo de los alimentos, principalmente en Tierras Altas, está dificultando el comercio. “Hemos tenido que reinventarnos y empezar a trabajar a la 1 a.m. hasta las 7 a.m. porque después de esa hora empiezan los cierres” y las personas no pueden llegar a hacer sus compras, explicó.

Peña añadió que están llegando poca carga de alimentos al mercado. En la comunidad, hay falta de alimentos, principalmente, vegetales. Agregó que hay rubros que son importantes para la alimentación de los panameños, por ejemplo, el arroz. “Ninguna empresa arrocera quiere salir a entregar hacia Merca Panamá porque les preocupa lo que pueda suceder en la carretera”, dijo.

Los mercados de Veraguas también experimentan desabastecimiento. Están limitados por las dificultades que se enfrentan para trasladar los alimentos.