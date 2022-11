Rafael Sabonge: “El MOP hace trabajos de parcheo, pero nunca va a tener la capacidad de abarcar todas las vías” Eco Tv

Que los ciudadanos se vean en la necesidad de reparar los baches en las calles de sus barriadas, es un indicio de la desconexión que perciben entre sus necesidades y la atención del titular de la cartera, Rafael Sabonge. Durante nuestra entrevista intentamos conocer cuáles son los impedimentos que presenta la entidad para hacerse cargo de estos reclamos. Las respuestas variaron: falta de presupuesto, personal, licitaciones de mantenimiento a largo plazo en curso y que el parcheo a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) surte un remedio temporal. Otro tema con respuestas inconclusas fue el reemplazo de las tapas de coladeras, que representan un peligro para autos y peatones. En este asunto Sabonge alegó que no se enfoca en cosas tan puntuales, sino en proyectos que beneficien a una mayor cantidad de ciudadanos, además de reiterar la falta de presupuesto ante la extensa de la red vial.

En cuanto a las inundaciones en la ciudad de Colón, en plena época turística, Sabonge aseguró el día de la entrevista que reparó las bombas empleadas para desahogar las avenidas, aunque aún persisten estos problemas.

Hay un repudio constante por las condiciones del parque vial de la ciudad, eso ha generado un rechazo hacia su gestión por ser uno de los más criticados. ¿Qué está pasando?

Creo que para responder esa pregunta debo poner en contexto la realidad del país en los últimos años. Es una realidad que durante 30 meses las prioridades fueron atender temas de salud y temas sociales a raíz de la pandemia. Eso cambió las prioridades de la inversión del presupuesto nacional. Aquí se tuvieron que destinar más de $3,500 millones en apoyos económicos, compra de comida y vacunas por ese tiempo. Eso implicó que los presupuestos de las entidades que se dedican a inversión, como lo es el MOP, fueran reducidos. En el MOP el presupuesto de inversión se redujo por más de 60% durante ese lapso. Este año sufrimos otra reducción producto de los subsidios al combustible que se dieron en abril o mayo. Se redujo el presupuesto $60 millones de los $385 que teníamos destinados a inversión. Pero con esto no quiero ser pesimista, sino decir lo que ha sucedido. Pero, a partir de este año se le dio un crédito extraordinario [al MOP] para pagar cuentas atrasadas de contratistas del 2021, que totaliza $221 millones, los cuales ya están comprometidos. Esto es positivo porque va a generar mayor dinamismo en las obras que se están realizando. Te puedo decir que nosotros hemos entregado 120 ordenes de proceder por proyectos que suman $1,288 millones en todo el país.

¿Por qué no pueden usar los $325 millones, o parte de esto, para las reparaciones de la red vial?

La realidad es que parte de ese dinero se usa para reparar las calles. Pero es una parte muy baja porque la mayor parte de ese dinero está comprometido en contratos de obras que tienen continuidad.

¿Queremos saber cuándo vamos a poder transitar en calles sin cráteres?

Te puedo dar un listado de calles que estamos rehabilitando desde Chiriquí a la ciudad con proyectos llave en mano. Un mecanismo en el que pagamos la mitad cuando se cumple una parte del proyecto y el resto cuando termina. Con este mecanismo hemos licitado proyectos en Chiriquí (Paso Canoas- Río Sereno- Piedra Candela) un lugar donde se produce la mayor cantidad de café en Panamá. O la carretera que va de Concepción a Volcán, las calles internas de David. El MOP también hace trabajos de parcheo, pero nunca va a tener la capacidad de abarcar todas las vías. Además, para que el trabajo sea más eficiente buscamos tercerizar estos trabajos.

¿Cuánto destina para el mantenimiento de las calles?

Aproximadamente un 10% para la compra de asfalto, alquiler de equipos.

¿Por qué no destina más?

Porque mucha parte de ese mantenimiento de rehabilitación se hace con contratistas. Muchísimos proyectos que tenemos y que estamos licitando son de rehabilitación de vías. Siempre termina siendo más eficiente que sea a través de contratistas.

Pero es más caro y también queda la duda cuánto se ganó la empresa y cuánto se fue a otro lado…

No lo hace el MOP porque es menos eficiente haciendo el trabajo de construcción. No tenemos suficiente personal ni equipo para mantener una red vial de más de 22 mil kilómetros. Sobre el tema de la transparencia te puedo decir que hemos hecho avances importantes en la ley de contrataciones públicas que fue modificada. No hay pisos de riesgo, lo que permite más competencia. Si ves las licitaciones tenemos casos que han participado 8 empresas y hemos logrado precios por debajo de la referencia.

¿Esos $30 millones que le quedan no puede usarlos para arreglar las calles?

Lo hacemos, pero es un trabajo como un paliativo.

Pero funciona mientras tanto…

Puedes ver que en la avenida Balboa se hizo un operativo de bacheo hace un mes y pico y se taparon muchos huecos, pero llega un punto en que no puedes seguir haciendo mantenimiento menor, sino algo más profundo.

Hace poco me indicó que se iba a terminar la vía Randolf en Colón, una vía por la que pasa el 50% de la carga del país, mide 3 kilómetros, pero está en malas condiciones, ¿por qué no se terminan los trabajos que iniciaron en 2021?

La estamos rehabilitando. Estamos trabajando con un presupuesto de este año y para el otro también tenemos reservado. Se está ejecutando este trabajo, son de mantenimiento constante, los horarios tienen que ser interrumpidos por el tráfico de la vía. Pero lo podemos ir a ver cuando quieras, estamos avanzando bien. Yo pensaría que todos los trabajos de rehabilitación pueden concluir en la época seca del 2023 porque lo hacemos con el presupuesto de este año y del otro. Sobre el tema de mantenimiento aprobamos una ley de asociaciones público-privadas mediante la cual estamos estructurando siete proyectos de mantenimiento estándares en todo el país. El primero ya se precalificó, que son 247 kilómetros para una vía importante para la logística del país y para la cadena de suministro que es la carretera del este.

Lo que buscamos con los contratos es que la situación del mantenimiento del que hemos adolecido se mejore porque son a 15 años.

¿En qué porcentaje han avanzado los proyectos de la vía Randolf?

En un 50%, pero no es la única vía del país. Tenemos que buscar soluciones que pasan por programas, no soluciones puntuales porque así estamos apagando fuegos. Nos hemos dedicado a establecer programas a largo plazo, recibiendo apoyo y menciones importantes por este programa. Son más de 2 mil kilómetros a nivel nacional que estamos licitando. Es decir, son dos años de rehabilitación más 13 años de operación y mantenimiento. El costo depende de la carretera, cada empresa tiene un contrato.

En Colón hay un tema importante con las bombas de desagüe, activas están 40%. El MOP recibió la estructura en marzo de 2021, pero no se han arreglado las bombas. ¿Por qué no se han encargado de eso?

Estas bombas aún son del Ministerio de Vivienda (Mivi).

Pero los que hacen entrega del Mivi al MOP papeles a los que tuvimos acceso dicen otra cosa…

Lo que hemos hecho es que hemos alquilado unas bombas temporales hasta que el Mivi repare las bombas permanentes y así luego puedan pasar a los activos del MOP para que después podamos hacer el mantenimiento a largo plazo. Ya pusimos las bombas alquiladas y hemos reparado otras bombas viejas que tenía el MOP que van a servir mientras las permanentes están listas.

¿Cuántas bombas alquilaron?

Diez.

¿Están funcionando?

Sí.

¿Y por qué se inunda la ciudad?

Porque están funcionando hace una semana (octubre 25). Además, hemos mandado a reparar dos bombas viejas que tenía el MOP para que funcionen en calle 1 y calle 16 mientras que se reparan las otras cuatro bombas.

Percibo un poco de miopía en la forma en que se manejan estos temas interinstitucionales. Colón es un puerto de cruceros, los ciudadanos se merecen calles funcionales, se debería sacar adelante esto…

Estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso no quería entrar en tema de quién repara las bombas porque al final es un problema del Estado. Pero como ministros tenemos que resolver el problema dentro de lo que la ley nos permite hacer.

¿Ya no veremos un Colón inundado?

Esperamos que ya no haya ninguna otra inundación. También si hay una lluvia atípica el mismo sistema no iba a ser capaz de desahogarlo porque está diseñados para cierto tipo de precipitaciones, tormentas a cincuenta o cien años, si excede se dan situaciones como las que vimos en vía Israel hace poco. Lo importante es que como gobierno estamos trabajando en Colón para resolver la situación.

¿Qué le dice al ciudadano común que está disgustado con su gestión?

Que hemos avanzado, que estamos rehabilitando más de 1,200 kilómetros de vías en el país, que hay mucho por hacer.

¿Cómo define la prioridad de los proyectos?

Tenemos en este momento proyectos en diez provincias y dos comarcas. Estaba hablando de Chiriquí, pero en Veraguas también inspeccionamos dos obras que en total suman 150 kilómetros y son importantes para el turismo. Nos estamos enfocando en generar proyectos que no solo generen empleo, sino crecimiento económico por el turismo. En este sentido te puedo mencionar la orden de proceder de El Llano a Puerto Cartí en San Blas, el corredor de las playas lo reactivamos. Este último proyecto debe estar listo en marzo de 2024.

Las coladeras sin tapa son un peligro, ¿por qué no arreglan ese problema?

La respuesta es que si nos enfocamos en temas puntuales parece una cosa minúscula, pero la respuesta es que el MOP nunca ha tenido los recursos suficientes para dar mantenimiento a los más de 20 mil kilómetros de vías. Tenemos que buscar la forma de priorizar y distribuir.

¿Seguirán las coladeras así?

Vivimos en un país de más de 4 millones de personas, cuando vamos a otras zonas, como la comarca que no ha tenido una vía para llegar a su casa y no puede llegar a las escuelas…

No entiendo la analogía…

Estamos hablando de lo que el MOP puede hacer y las necesidades que hay.

¿Cuántos autos circulan por una vía con una coladera abierta?

¿Y cuántos niños tienen que cruzar ríos para ir a las escuelas? Los recursos son limitados.

Arreglar las coladeras deben ser un porcentaje minúsculo en el presupuesto, en comparación a un puente…

Tenemos 22 mil kilómetros de vías, hay necesidades en todo el país. Te puedo hablar de un proyecto de 100 puentes en áreas de difícil acceso que van a permitir que los niños puedan ir a las escuelas sin cruzar el río. Tenemos, además, 65 kilómetros de vías en la ciudad para reparar que acabamos de licitar para rehabilitación, incluido el puente de San Miguelito.

¿Cómo se siente siendo criticado, se siente incomprendido?

No, porque el otro día que hice una gira me agarraron unos señores y me dijeron: a usted lo critican mucho en las redes, pero aquí hay más de 30 mil personas en el sur de Veraguas que estamos agradecidos con usted porque tenemos una calle para poder salir cuando alguien se enferma, antes se quedaban ahí.

¿Vamos a seguir así hasta que acabe el gobierno?

Vamos a seguir así hasta que se logren descentralizar las competencias, que los municipios y autoridades locales puedan ser parte del mantenimiento. La realidad es que el MOP debería encargarse de las vías principales y nacionales a través del programa de mantenimiento por estándar, y los municipios de sus vías. Nuestro sistema es transparente, han participado empresas serias de Europa en las precalificaciones, y han calificado. Para el presupuesto de 2023 tenemos recursos para rehabilitar el puente de Las Américas, para el puente Centenario, la panamericana desde La Chorrera hasta Penonomé, para un programa de parcheo de mantenimiento en la ciudad de Panamá y San Miguelito. Eso ya está en el presupuesto y suman aproximadamente $35 millones.

¿El túnel del Metro cómo va?

La máquina tuneladora está siendo fabricada en estos momentos y llega en julio de 2023 y de ahí son 24 meses para construir el túnel a 60 metros debajo del nivel del mar. Se han hecho estudios de suelo y hay roca, lo cual es bueno para el túnel. La construcción del túnel toma 24 meses. En la línea tres tenemos un avance de 22% por ahora y debemos terminar el año con un 25%.