Policía denuncia ante la Corte al diputado Salazar

La Policía Nacional interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el diputado Jairo “Bolota” Salazar por faltar el respeto a unidades policiales, la madrugada del 10 de noviembre de 2019, en la provincia de Colón.

“ El personal que estaba de turno fue objeto de una situación adversa de una persona del Órgano Legislativo”, reseñó el abogado Ronald Hurley, que representa a la Policía Nacional.

“Las faltas que se cometieron pueden clasificarse como delito contra la administración pública, obstaculizando la labor de la Policía Nacional y haciéndose pasar como abogado”, detalló el jurista.

Un video que circuló en redes sociales mostraba cómo el diputado de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) salía en defensa de una persona que supuestamente había agredido con botellas de vidrio a unidades policiales, que intentaban intervenir en una fiesta, por alteración del orden público, en los multifamiliares de Altos del Lago de la provincia de Colón.

“El objetivo de este diálogo es que los jóvenes presenten sus propuestas”,

BERNARDO MENESES

DIRECTOR DEL IFARHU

El diputado salió a defender a un supuesto agresor después de que este fuera detenido. En el cuartel policial, el diputado alegó que representaba al sujeto detenido y presunto agresor. Y cuando las unidades policiales le solicitaron su idoneidad de abogado, no la tenía. “Quítate el uniforme y yo me quito mi investidura y te juro que yo te parto”, señaló 'Bolota'

El diputado se defendió en sus redes sociales. Explicó que los policías provocaron el incidente. “Tiran gas por tirar, comienzan a disparar perdigones, que por cierto está prohibido por ley. Luego salen que les lanzaron botellas”, escribió el diputado.

Esta no es la primera vez que el diputado protagoniza un escándalo. No contento con esto, el diputado acusó a las unidades de racistas. Pero en la Asamblea Nacional manifestó que los homosexuales no podían entrar a ese recinto.

También fue objeto de fuertes críticas cuando en medio de una discusión de las reformas constitucionales dijo que había llegado en un momento en el que había menos plata en la Asamblea Nacional.

El incidente del diputado ha causado indignación en la sociedad panameña.