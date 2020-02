Roux: el pueblo quiere respuestas del gobierno que no despega

Roux: Ni discursos ni excusas, el pueblo quiere respuestas del gobierno que no despega

El presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, afirmó hoy que el gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, ha tenido suficiente tiempo y ya cuenta con presupuesto propio para dar respuestas a las necesidades del pueblo, sin embargo, aún "no despega" y las familias panameñas siguen sufriendo los mismos problemas, que cada día se agudizan más.

En vez de tantos discursos, fotos o excusas, Roux instó al gobierno a asumir su rol y dar respuestas concretas a los problemas económicos del país, la inseguridad, la falta de empleos, agua potable o medicamentos, que desmejoran la calidad de vida de los panameños y ponen en riesgo sus vidas.

"El gobierno no ha despegado y si bien recibieron un país golpeado, ya han pasado 6 meses desde que asumieron el poder, hoy tienen su propio presupuesto. No hay excusas, tienen que hacer el trabajo y dar respuestas. Queremos que la economía crezca, que haya más trabajo, no hay respuesta aún para los panameños por la falta de medicamentos, el sistema de salud ha colapsado, qué va a pasar con la Caja de Seguro Social (CSS)", enumeró Roux.

Indicó que cada día se sigue incrementando la inseguridad y la gente la sigue pasando mal, mientras que, por otro lado, se habla de posible aumento de la tarifa del agua, pese a la ineficiencia del IDAAN. "No hay que subirla, hay que buscar la manera de que se cobre lo que se consume y garantizar que haya un sistema óptimo, hay que crear la Autoridade del Agua, modernizar el IDAAN y darle todos los recursos que necesita, sin privatizarlo", recomendó.

"El tiempo que ha tenido el gobierno ha sido suficiente para dar respuesta, la gente está esperando más de este gobierno, no quieren más excusas, ni discursos o fotos, quieren respuestas concretas a los problemas que hoy están enfrentando y los están afectando, y hay medidas que se pueden tomar", reiteró el dirigente.

Sobre la falta de medicamentos, instó al gobierno y al director de la CSS a ponderar nuevamente la propuesta de Medicinas Garantizadas, que presentó en su momento, ya que, dijo, no es justo que el pueblo esté cumpliendo con su pago de seguro, sin embargo, no hay medicamentos cuando los necesitan y van a buscarlo en la institución por el desabastecimiento que existe.

Por otro lado, Roux señaló que junto a la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de CD, mantiene un dinámico y permanente trabajo con las bases, dirigentes, activistas, alcaldes, representantes y diputados electos, a nivel nacional, así como miembros de otros colectivos e independientes que creen que Cambio Democrático puede regresar al poder a dar esas respuestas que al sol de hoy aún sigue esperando el pueblo, desde hace más de 6 meses con este gobierno y los últimos 5 años de la adminitración del expresidente Juan Carlos Varela.

"La gente quiere que CD regrese al poder, por eso (como JDN) estamos haciendo el trabajo y fortaleciendo la unidad del partido. No va a haber una Convención Extraordinaria, vamos a obedecer los estatutos de CD y la ley. El partido se va a renovar en el 2023, pero siempre desde ya trabajando para tener los candidatos a los distintos cargos, ya que todos irán a primaria para ganar sus puestos y correr en la próxima contienda electoral del 2024, para que CD vuelta dar respuestas al pueblo y transformar el país", concluyó Roux.

La declaraciones de Roux se dieron en el distrito de Bugaba, en Chiriquí, donde participó de un convivio con un nutrido grupo de dirigentes y miembros del partido de diversos puntos de esta provincia y Bocas del Toro. Posteriormente, el dirigente se sumó a la Tradicional Cabalgata de la Candelaria, que se celebró por las principales calles del citado distrito.