Ley 121 sobre el acogimiento a niños, aprobada en segundo debate

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, en segundo debate, los 48 artículos con algunas modificaciones del proyecto de ley 121, que crea y regula el Sistema de acogimiento como medida de protección de carácter temporal, para los niños y adolescentes privados del cuidado parental.

La iniciativa presentada en septiembre de 2019 por la diputada Zulay Rodríguez Lu, busca que los menores de edad sean acogidos en un entorno adecuado, preferentemente en sus familias, en primer lugar, propios o extensas o de afectividad y que se fomente el contacto con sus padres y familiares, así como con otras personas con quienes mantienen vínculos significativos, procurando además mantener juntos a los hermanos.

El anteproyecto toma relevancia luego de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia revelara un informe por los posibles abusos físicos, psicológicos y sexuales que han sufrido menores de edad en los albergues que fiscaliza la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Lupa para los subsidios otorgados a los albergues

La Fiscalía de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea, solicitó una auditoría especial al contralor general de la República, Gerardo Solís, para los gastos del subsidio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Por otro lado, la gobernadora de Panamá y exsubdirectora de la (Senniaf), Carla García se defendió de los cuestionamientos del caso de los maltratos y abusos que sufrieron algunos menores de edad en los alberges al manifestar "cómo voy a accionar en algo que yo no me he dado cuenta que esté ocurriendo", por TVN .

La funcionaria explicó que dentro de sus funciones en la Senniaf, no estaba la supervisión en los albergues.

Según la ley que regenta la Senniaf “establecía que la directora general, era quién presidía esta comisión de supervisión y monitoreo de albergues, no un reemplazo”, señaló García.