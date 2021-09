Tribunal Electoral rechaza impugnación a petición para que el Molirena realice convención ordinaria

El Tribunal Electoral (TE), rechazó una impugnación a una solicitud presentada en la entidad para que el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), realice una convención ordinaria para escoger a una nueva junta directiva.

Los magistrados del TE rechazaron por inadmisible la impugnación promovida por Alberto Arjona, en representación del diputado y secretario general del partido Tito Rodríguez y otros miembros de esta agrupación política.

En el fallo, los magistrados señalan que en la impugnación presentada ante la Secretaría General del Tribunal Electoral, el 12 de agosto de 2021, -más de 30 días después la admisión de la resolución que rechazó la solicitud para la convocatoria, y siendo que no existe prueba de la fecha de notificación-, no es posible determinar si la acción fue presentada en tiempo oportuno, con lo cual no cumple con todos los requisitos exigidos para su admisión.