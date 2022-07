Vicepresidente Carrizo responde a señalamientos de Ricardo Martinelli

Desde su cuenta oficial de Twitter el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, salió al paso a las acusaciones de corrupto, de parte del expresidente Ricardo Martinelli.

“El señor expresidente Martinelli cada vez que se refiere a mi personas, me llama corrupto. Yo no tengo ni he tenido casos pendientes en Panamá ni en Estados Unidos. Le pregunto entonces, ¿quién es el corrupto?, respondió Carrizo.

La reacción se da luego de que Martineli acusara al Gobierno de “amenazar” su seguridad luego de supuestamente haberle quitado sus escoltas del Servicios Presidencial Institucional (SPI), una situación que fue poco después desmentida por el SPI quienes afirmaron que solo se trataba de un cambio de guardia.

Martinelli cuestionó además al presidente Laurentino Cortizo y lanzó las acusaciones de corrupto contra Carrizo.

“Nuestro gobierno no ha utilizado el Ministerio Público ni el Órgano Judicial para perseguir a sus adversarios políticos. El presidente Cortizo cree fielmente en el respeto de la Ley y la tolerancia. Usted expresidente Martinelli no respeta ni a su familia y lo ha demostrado”.