Gaby Carrizo augura triunfo en 2024; PRD explora alianzas

Benicio Robinson, presidente del PRD Gustavo Aparicio | La Estrella de Panamá

En medio del Directorio Nacional Extraordinario del Partido Revolucionario Democrático, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, manifestó que para el PRD “no hay imposibles”, y que quienes mejor lo saben, son sus adversarios “que hoy andan desesperados tratando de dividir, pretendiendo comprar conciencias”.

Carrizo recalcó que en los comicios generales de 2024, lograrán el triunfo. “El partido de Nito hará historia y nuevamente ganaremos las elecciones en 2024 (...) con un solo propósito, continuar el legado y la ruta de la construcción de un Panamá más próspero”.

“El PRD, el gobierno de Nito Cortizo, representa la esperanza y el derecho de los más humildes, la esperanza y el derecho de los que más necesitan”, señaló.

Agregó que en la lucha para proteger y ampliar los derechos del pueblo panameño “nos encontrarán siempre de pie o muertos, pero nunca de rodillas” .

José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República Cedida

“Desde aquí les reitero: vengan como quieran, aquí hay un partido organizado y una militancia consciente (...) el resultado depende de nosotros mismos; la victoria está en nuestras manos”.

Dirigiéndose a los miembros del Directorio, afirmó que el resultado depende de ellos mismos. “La victoria está en nuestras propias manos”.

Por otra parte, el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo serán los entes del partido que definirán las reservas de candidaturas para formar una gran alianza rumbo a las elecciones generales de 2024, al tiempo que adelatan conversaciones con los partidos Panameñista, Alianza y Molirena para concretar esta alianza.

Tras concluir ayer la reunión del Directorio Nacional Extraordinario del partido, realizada en Santiago de Veraguas, Robinson explicó que se adecuaron los estatutos a algunas normas establecidas en el Código Electoral vigente.

Agregó que antes del 27 de septiembre próximo, el partido debe tener definidas cuáles son las posiciones que van a elecciones y cuáles no.

“Todo lo que han dicho es meramente especulación, para tratar de ver cómo nosotros entramos en conflicto. La elección que no puede tener cambios es la de presidente, pero sobre las otras elecciones nosotros estamos en conversaciones con dos o tres partidos”, dijo.

En tal sentido, sostuvo que están en conversaciones con el Partido Panameñista, el Partido Alianza y el Partido Molirena. “Estamos en conversa con varios partidos que nos van a permitir garantizar una gran alianza. Las alianzas se comienzan a discutir, no significa que van a ser confirmadas, pero por lo menos el partido de ellos, los panameñistas, autorizó abrir el compás para las conversaciones sobre alianzas al igual que nuestro partido”.

“Estamos preparados para ir con el candidato que de una u otra forma quiera competir con el candidato del PRD”.

“Si estamos hablando con el partido (Panameñista), no vamos a estar hablando con los que no toman las decisiones y si ellos van a conversar, lo van a hacer con los que toman decisiones en el PRD y también estamos conversando con otros sectores que no son partidos pero que forman parte de la política nacional”, destacó.

Aseguró que el tema de las reservas a quien más perjudica es al posible aspirante presidencial, el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

“Todo lo que han dicho es falso, eso no lo ayuda a él. Ni José Gabriel Carrizo ni ningún otro candidato están por encima de nuestros estatutos y de nuestro partido”, enfatizó.

Recordó que el PRD perdió dos elecciones, la de Balbina Herrera en su momento e indicó que el CEN, del cual eran parte Martín Torrijos y Pedro Miguel González no hicieron lo correcto en llegar a una alianza y “vimos cómo Ricardo Martinelli sí hizo una alianza con el Partido Panameñista y nos derrotó. Entonces en esta vuelta no podemos cometer los mismos errores”, enfatizó Robinson, quien añadió que para esta alianza no están conversando con el partido Cambio Democrático.