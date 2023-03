El exmandatario precisó que su candidatura no estará relacionada con el Partido Revolucionario Democrático

Martín Torrijos, expresidente de la República (2004-2009), anunció a través de sus redes sociales que correrá para las elecciones presidenciales del próximo 2024.

"Nuestro Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar. Las cosas no andan bien para las familias panameñas. Solo tiene que ocurrir una enfermedad en la familia, que ya hace milagros para educar a sus hijos y pagar la hipoteca, para que esa familia pase de clase media a la pobreza", señaló.

En su mensaje destacó problemáticas como la pobreza y la delincuencia, que amenazan a las familias panameñas. "Si no hacemos algo, será más de lo mismo. El PRD también ha sido sometido a las prácticas antidemocráticas. El partido parece tener dueños, hoy en día se ignora a las bases; ese grupo que hoy domina no está a la altura de las circunstancias, ellos no son el PRD de Omar", dijo Torrijos.

A su vez, dejó claro que su candidatura no estará ligada a este colectivo político. "Mi candidatura no será dentro del PRD", resaltó.

En su mensaje aseguró tener la voluntad de enfrentar los problemas de empleo, la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), el deficiente sistema de salud, la desigualdad en la educación y la necesidad de combatir la corrupción.