Defensa de la diputada Ábrego prueba el 'doble juzgamiento' del Tribunal del CD

Carlos Carrillo, abogado de Yanibel Ábrego, dice que su defendida es juzgada por el "hecho de no compartir criterio con Rómulo Roux"

La defensa legal de la diputada por el partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, manifestó que se violó el debido proceso al que tiene derecho todo ciudadano, incluyendo a los miembros del colectivo político, luego de solicitarse un nuevo proceso disciplinario para la expulsión de su defendida.

La expulsión de la diputada Ábrego fue presentada por el fiscal general del partido, Raúl Andrade Ábrego, el 23 de diciembre de 2022, fundamentada en la denuncia que hizo Rafael Ponce González, también copartidario del CD, que expuso que la diputada aparentemente incumplió con el lineamiento del partido, de mantener conversación con otros partidos políticos para posibles alianzas con fines a las elecciones presidenciales de 2024.

Debido a las acciones de Andrade, a través de un comunicado, la defensa de la diputada Ábrego, Carlos Carrillo Gomila, manifestó que “no es posible jurídicamente que se sancione con la expulsión a la diputada Ábrego, por el solo hecho de no compartir criterio con el presidente del partido, Rómulo Roux, más aún invocando actos públicos en el ejercicio de sus derechos políticos, que en estos momentos no están vedados o restringidos por el Tribunal Electoral y que inclusive el propio presidente también está realizando con otros grupos políticos para una posible alianza para la próxima campaña electoral”.

Aunado a este concepto, la defensa de Ábrego, enumeró diversas anomalías que violan el debido proceso, como la extemporaneidad de los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina, quienes fueron electos por un periodo de cinco años, el cual culminó el día 6 de marzo de 2023.“Todo acto realizado por los actuales miembros en nulo porque concluyó su periodo como miembros del Tribunal”, sentenció Carrillo.

El abogado además denunció la existencia comprobada del fenómeno jurídico de “doble juzgamiento”, dado que el presente proceso disciplinario es por los mismos hechos por los cuales el Tribunal de Honor y Disciplina de CD hizo otro proceso de expulsión y revocatoria de mandato contra 15 diputados del partido, incluyendo a la diputada Ábrego. Este proceso fue revocado por el Tribunal Electoral, en su momento, mediante una resolución debidamente ejecutoriada.

Carrillo recordó que la denuncia ante la Fiscalía de CD fue originada por Rafael Ponce González, hijo de Rafael Ponce Ferguson, quien es miembro de la Comisión Nacional Electoral del partido. Este hecho, a juicio del jurista, “acredita la falta de igualdad de las partes en el presente proceso”.

En tanto, Carrillo expuso una serie de violaciones al debido proceso por parte de Andrade, que no detenta la posición de fiscal general. “De conformidad al Boletín Electoral No. 4331-A de 16 de agosto de 2018, el fiscal general del colectivo es el señor Edwin Herrera y, a la fecha, no existe publicación del Boletín Electoral en el cual se indique una sustitución”, explicó.

Finalmente, Carrillo, puntualizó en que para agravar la mala práctica en el proceso, “no se dio ninguna diligencia investigativa, no se efectuó el procedimiento para notificar a la parte y no se permitió obtener copias del presente proceso a pesar de haberlas solicitado, entre otras anomalías”.