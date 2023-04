Yanibel Ábrego oficializa su postulación para las primarias presidenciales de CD

La diputada Yanibel Ábrego y líder de la nómina "El Cambio Es Ya", oficializó su precandidatura presidencial del partido Cambio Democrático (CD), de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024. Acompañada de copartidarios y de colegas se postuló para las primarias del colectivo político.

Ábrego, quien mantiene una disputa con Rómulo Roux por el control del colectivo político, manifestó que busca devolverle la esperanza a todos los panameños, una mejor calidad de vida, más trabajo “y plata en el bolsillo para la gente”.

No todos los 14 diputados que han respaldado a Ábrego estuvieron presente en la acto de postulación, sin embargo, la dirigente política aseguró que cuenta con el apoyo de todos sus colegas. Además de los alcaldes y representantes de corregimientos “que no se dejaron amedrentar del chantaje y las injusticias de un presidente que no sabe lo que es democracia” en referencia a Roux.

Vaticinó un triunfo contundente en las elecciones primarias de CD, el próximo 9 de julio, “estoy segura que vamos a ganar, tenemos el equipo organizado que ha ganado elecciones, que esta acostumbrado a ganar elecciones”, sostuvo.

Reiteró que de ser la candidata presidencial de CD sólo hará alianza con el partido Realizando Metas, liderado por el expresidente Ricardo Martinelli.

Ábrego es la tercera figura que busca ser la abanderada presidencial de Cambio Democrático en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Ya se han postulado para este cargo, el ex legislador Olmedo Guillén y Roux, quien es el presidente del partido político.

Ábrego lidera la facción "El Cambio es Ya", que junto a 14 diputados fueron denominados rebeldes, por no seguir los lineamientos del partido el pasado 2 de julio de 2021, cuando votaron por el diputado perredista, Crispiano Adames, para la presidencia de la Asamblea Nacional.