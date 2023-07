Rubén Blades: "Sobre las elecciones de mañana en el C.D."

Rubén Blades en una foto de archivo Cedida

El cantautor panameño, Rubén Blades, compartió este sábado 8 de julio en su sitio web rubeblades.com en el segmento "La esquina de Rubén", su punto de vista de la elecciones internas que realizará mañana, domingo, 9 de julio, el partido Cambio Democrático (CD), donde corren por la presidencia del colectivo Rómulo Roux, Olmedo Guillen y Yanibel Abrego, la que catalogo "la autoproclamada 'aliada' de Martinelli".

Con el título "Sobre las elecciones de mañana en el C.D.", Blades dice: "Cuando hace unos dos años vaticiné que Martinelli no volvería a ser presidente de Panamá, muchos me descalificaron alegando que todas las encuestas hacia a el 2024 vaticinaban lo contrario. Mucho ha transcurrido desde entonces". En su opinión Roux ganará la elección, lo que produciría "varias e interesantes consecuencias y escenarios":

Yanibel Abrego desaparecería como protagonista y aliada de Martinelli en el C.D. y probablemente se mudará al PRD. Martinelli se quedaría sin contar con el CD como posible aliado electoral; solo le restaría asociarse con el PRD, para ayudarlo a ganar la elección presidencial, obtener su protección y así blindar sus intereses hacia el futuro. Martinelli no será candidato a nada pues se verá inhabilitado políticamente por la condena legal que se le viene encima y que él mismo anuncio semanas atrás como un hecho. Blandón se podría ver en problemas para ocupar la vicepresidencia en una nómina CD; a Roux le convendría más estratégicamente una unión con Lombana, para fortalecer su argumento de que él no representa un "más de lo mismo" políticamente, y así consolidar el beneplácito del “Norte” y atraer al voto independiente. Blandón y los arnulfistas no le aportan un apoyo valioso en cuanto a prestigio, imagen o poder económico y aunque los Panameñistas sí poseen una organización nacional, el partido se encuentra debilitado, ocupando una posición de subordinación en "la segunda división" de la liga política criolla. No importa que se haya conversado antes, a mi entender, Blandón no tiene la candidatura vicepresidencial asegurada en el CD. La elección del 2024 la veo actualmente entre Roux, Lombana, Martín y Gordon: poder económico nacional y "El Norte" favorecerían a Roux, o a Martín, porque ambos garantizan cero sobresalto para el "status quo" existente; Lombana, aunque también les resulte aceptable, representa una incógnita y la duda dificulta sus decisiones y posturas hacia el futuro. El poder prefiere lo conocido a lo por conocer y Lombana aun no aclara que piensa hacer, como, ni con quienes. Aunque Maribel Gordon les causa a los gringos pesadillas con subtítulos, dudo que la consideren como un serio problema para sus proyecciones estratégico-electorales en Panamá. Creo necesario un cambio drástico, que reforme nacionalmente al "status quo” reinante; eliminación y sustitución del presente paradigma administrativo y esquema clientelista mediante la creación de leyes, la revisión y reforma de códigos y normas legales vigentes, creación de cambios elevando a título constitucional esas transformaciones normativas. Desafortunadamente, no veo interés, ni entusiasmo popular por lograr estas metas y por eso decidí el no participar como candidato electoral. Si no se reemplaza al actual sistema, a la existente estructura y paradigma administrativo, entonces la corrupción y la impunidad continuarán vigentes, así se escoja a la Santa Madre Teresa, con todo y alas, como presidenta. El único candidato con la credibilidad suficiente para liderar la posibilidad de producir ese cambio nacional sería Ricardo Lombana, y necesita la ayuda y asesoramiento necesarios para orientar la transformación requerida. El ha indicado que no va a aliarse con partidos tradicionales, aunque desde hace rato grupos económicos en Panamá han propiciado la consideración de su alianza con el CD y un Roux de primero en la papeleta. Quizás esa posición de cero alianza sea revisada por Lombana, acuciada por consideraciones de la "real politik". Si Roux, Lombana, Martín y Blandón corren por separado, la atomización del voto podría conceder el triunfo a una alianza PRD/RM, con Carrizo a la cabeza. ¿Considerarían los Panameñistas exigir al PRD ubicar a Blandón de vicepresidente como condición para unírseles?. El "gallo tapado" hacia el 2024, podría ser Maribel Gordon; en una votación fragmentada, ganaría quien más sufragios reciba, punto. Podría aliarse Gordon con el PRD, como su candidata vicepresidencial, y así ayudar a Carrizo a ganar, sumándole el voto de una parte del sector independiente, más el de sus simpatizantes de la izquierda? ¿Cuántos del PRD, e independientes, apoyarían a Martín de unirse el PP al CD? ¿ayudaría esa alianza a consolidar el triunfo para Roux? Martín posee la experiencia administrativa de la que el C.D. carece; pragmáticamente, ¿acomodaría Martín su ego para ser vicepresidente y acceder otra vez al poder Ejecutivo?

"Los escenarios electorales que planteo son increíbles. Pero ¿acaso no parece insólito el que alguien oficialmente designado como corrupto dirija un partido con más de doscientos mil inscritos y sea considerado como líder en las encuestas de preferencia de voto hacia el 2024? La complicada y enredada realidad política en Panamá al presente crea desesperación: en todos los grados y niveles sociales y económicos cunde el 'culillo¨'".

"Hoy al usual "que hay pa' mi", se suma la posibilidad de que luego del 2024, los partidos políticos, los intereses que los alimentan y sus corruptos dirigentes y alcahuetes sean investigados y/o terminen encarcelados. Van a tratar de protegerse de la manera que sea y por eso, alianzas antes impensables hoy son posibles, aunque resulte perjudicado el futuro del pueblo y el de nuestra querida Patria. Como todos, estoy preocupado y por eso, en medio de mi presente gira de trabajo musical, hago públicas estas ideas para estimular la discusión objetiva sobre el tema electoral. Aclaro que no me considero dueño de la verdad. Sé que no soy 'gurú'. No me considero infalible y por eso no afirmo; solo propongo, expreso y comparto ideas, que espero contribuyan a una discusión nacional, que es urgente e indispensable realizar", concluyó el escrito de Blades, el cual fue firmado en Pirineos, Huesca, Aragón, España.

En 1994, Blades corrió para la presidencia de la República por el movimiento independiente Movimiento Papa Egoró. Recientemente en junio manifestó su apoyo a los candidatos de la coalición independiente "Vamos por Panamá", que lo integran los hoy diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, entre otros.