Torrijos: 'Habrá nuevas reglas para todos, donde el que la hace, la paga'

El expresidente de la República, Martín Torrijos, fue ratificado por el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular (PP) como el candidato presidencial por este colectivo, con 359 votos de 366 delegados que participaron.

"Hace cuatro meses y nueve días anuncié mi aspiración a la Presidencia. Algunos en, tono de burla, decían que nuestra candidatura era un Picanto, que no había tiempo ni estructura, que era imposible ganar", dijo al comienzo de su discurso.

Agregó que"ignoran que la mística y el entusiasmo son más poderosas que las prebendas y el clientelismo. Que no es el tamaño… es la razón y son las ganas. Es el ejemplo que nos da nuestra selección. A pesar de quienes decían que no había manera de llegar a la final de la Copa de Oro. ¡¡Si se pudo!! Ya estamos en la Final".

Agradeció a su familia y al PP, "Vivian, a Daniela, Martín y Nicolás y a toda mi familia, por su apoyo y su amor, gracias. Gracias por acompañarme siempre (...) Al Partido Popular, le agradezco este honor, por su confianza en mi candidatura a la Presidencia de la República".

En su discurso, aprovechó para hablar de lo que pretende hacer de llegar a ganar la Presidencia. "Enfrentaremos la indolencia de los gobernantes, de algunos diputados y de las cúpulas políticas que han hecho del robo una forma de vida y de sus cargos, un escudo de impunidad".

Añadió que "no regreso para dejar que el país siga cómo está. Panamá no es el negocio de nadie. ¡Se acabó la rapiña! Habrá nuevas reglas para todos donde ¡el que la hace la paga! No habrá espacio para los intocables que se mueven de gobierno en gobierno".