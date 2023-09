Torrijos cuenta con el apoyo del movimiento Panamá Posible

Torrijos Espino reiteró que duele cómo esta Panamá. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

El Movimiento independiente Panamá Posible, conformado por diferentes sectores de la sociedad civil, quienes respaldan la candidatura presidencial del Partido Popular (PP). Martín Torrijos, fue lanzado oficialmente este jueves.

“Hoy nos sentimos orgullosos de anunciar ante la faz del país que nos identificamos con las propuestas de Martín Torrijos Espino, para que el próximo 5 de mayo se convierta en el próximo presidente de nuestra querida Panamá”, sostuvo Juan McKay, presidente de este movimiento.

Subrayó que Panamá requiere de sus mejores hombres y mujeres que pongan los intereses de la patria por encima de los propios, por lo que presentan el compromiso de este grupo de panameños que, amparados bajo el paraguas de un Panamá Posible quieren en la Presidencia de la República a esa persona “en quien confiamos y quien sabrá sumar y sabrá liderar

“La situación del país demanda de alguien que sepa lo que se tiene que hacer, y que lo empiece a hacer desde el día uno; necesitamos a alguien que pueda agarrar el toro por los cachos y enfrentar, como ya lo hizo anteriormente, problemas como el IVM de la CSS, las finanzas del Estado; que impulse la inversión extranjera; que defienda la educación de todos por igual; y que promueva empleos para todos los panameños”, dijo McKay.

Luego de este anuncio, el expresidente Torrijos Espino agradeció por hacer posible la integración de este equipo ganador, unido en principios, en valores y en la visión del Panamá Posible que entre todos “vamos a construir”, muy a pesar de que, al inicio de esta campaña, algunos predecían que era imposible que se postulara a la Presidencia.

Expresó que “los caciques” (diputados) de la 5 de mayo; en los pasillos del Palacio (de Las Garzas) lo repetían”, de que no se atrevería, mientras otros candidatos apostaban a que no se presentaba, pues consideraban imposible que fuera a tener el apoyo de las bases de su partido, el Revolucionario Democrático (PRD), pero muchos no pensaban igual, como la dirigencia y activistas del Partido Popular,

“Se burlaban y decía que era imposible competir en un Picanto (automóvil compacto); a este nadie lo va a seguir; la última: es imposible que llegue a mayo. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué equivocados están; me atreví aquí estoy yo! ¡Martín Torrijos Espino; y aquí están ustedes, que también se atrevieron, y están diciendo que cuando hay mística y voluntad todo, todo es Posible”, afirmó el candidato del PP.

Sostuvo que el Panamá Posible no es una quimera ni es un slogan, y que en ocho meses será una realidad gracias, en buena parte, a estos panameños que no se dejaron arrastrar por el pesimismo y la apatía.

Torrijos Espino reiteró que duele cómo esta Panamá; ver cómo muchas familias han pasado de la decepción a la desesperanza y de allí, a la impaciencia; que la desconfianza e incertidumbre agobia; que hay pesimismo y un sentimiento de abandono que demanda actuar con urgencia.

“Estamos en una profunda crisis; que se agrava, además, porque el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis; corrupción que no fue solo tolerada, sino incentivada desde los mismos gobiernos y ya contamina, por igual, a instituciones públicas y privadas”, apuntó.

Afirmó que hoy día nada se resuelve si no lo mueve una influencia corrupta, pues es palpable el sentimiento de jóvenes cuando se les niega una beca que se merecen y ven cómo por influencia, amigos o familiares de los políticos, reciben asistencia por miles de balboas para estudiar, pese a que ni siquiera los necesitan.

“Nos están robando el país y nos lo restriegan en la cara; nos lo roban cuando le niegan al hospital oncológico 8 millones y le dan 200 a la asamblea, o cuando anuncian la construcción de un nuevo hospital oncológico sabiendo que no existen los fondos, jugando con la esperanza y la salud de los pacientes y sus familiares”, concluyó.

Asimismo, afirmó que se roban el país en las casas que se venden y no tienen agua potable; cuando este país sigue desbordado de basura, a pesar de los contratos millonarios; cuando miles de hogares registran fluctuaciones de la energía eléctrica y se dañan electrodomésticos e interrumpen la vida de las familias panameñas y nadie toma correctivos.

Resaltó entre los actos de corrupción, la descentralización paralela; contrataciones de carreteras amañadas, concesiones deshonrosas, donde los que tienen que defender al país lo entregan.

"Este no es el país que los panameños quieren, se imaginan o sueñan, en consecuencia, él no podía quedarse en casa, quieto y callado aseguró. “Quedarme al margen no era una opción; tenemos que recuperar a Panamá; recuperar la esperanza y la decencia, concluyó Torrijos.