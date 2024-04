La hora más oscura

Según el filósofo Immanuel Kant; “El futuro llegará y no hay ninguna razón sensata para no trabajar por un mundo mejor, sino muchas razones para hacerlo”.

Aun en nuestras horas más oscuras nos aferramos a un nuevo amanecer que ilumine nuestras vidas. El 5 de mayo el pueblo panameño tiene la oportunidad de avanzar hacia una democracia más participativa, deliberativa e inclusiva que posibilite una mejor calidad de vida para todos.

Es indiscutible que todos los panameños aspiramos a mejores días para nuestra nación, la discusión se inicia al escoger cómo lo vamos a lograr y con quién. Ante la difícil situación que nos asfixia debemos hacer un alto para reflexionar.

Es un momento complicado para Panamá y toda América Latina. La frustración y desesperación es caldo de cultivo para que florezcan en toda la región líderes mesiánicos con discursos populistas. Impulsados por la ola de decepción y frustración mayoritaria, prometen y reparten sin pudor ilusiones y fantasías muy cercanas a la ficción.

Recomiendo antes de ejercer el deber democrático del voto, conocer las siguientes interrogantes:

1. ¿Quién realmente posee la experiencia y capacidad que lo califique para administrar nuestro futuro?

2. ¿Quiénes lo acompañan y componen su equipo de trabajo?

3. ¿Quiénes financian sus campañas?

Conocer la respuesta de estas interrogantes nos permitirá tomar una decisión informada.

En política piensa mal y acertarás ... El dinero en política no se regala, ¡se invierte!

No podemos permitir que una elección condicione nuestro futuro y prevalezcan los intereses de grupos económicos que en la campaña política invierten un poco de dinero privado para comprar mucho dinero público.

Y aunque algunas veces la realidad pueda superar a la ficción, no es menos cierto que si tiene cuatro patas hace miau ... y tiene bigotes, es más que probable que sea un gato.

Cosas muy extrañas pasan todos los días, pero me atrevo a asegurar que es más fácil que usted se cruce en la calle con un gato volador, que el próximo año solo pague cinco dólares de luz o consiga un trabajo de cuatro días a la semana con salario mínimo de mil dólares.

Los días que restan hasta el 5 de mayo vamos a recibir ofertas y promesas aún más tentadoras, en especial de aquellos buhoneros de la política que en su desesperación por atraer al electorado no dudaran en ofrecer la conquista de la luna y las estrellas.

Como al contratar ayuda para su hogar o negocio, escrute su hoja de vida, valore su experiencia y si no encuentra trayectoria y valores que lo califiquen para administrar ni siquiera una pequeña abarrotería, ni pensar en colocarlo en la primera magistratura del país.

La desesperada búsqueda de soluciones frente a algo que no está funcionando no nos debe empujar al abismo. Algo tenemos que hacer para que nuestra salida desesperada a esta crisis no sea como la opción déspota y autoritaria que sufre El Salvador, Venezuela, Argentina o Ecuador. Debemos evitar que nuestra frustración nos lance al vacío de donde será muy difícil volver.