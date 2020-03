Nos sorprendió el coronavirus

Mucho dijeron las autoridades del control del coronavirus y las medidas preventivas que se habían tomado. Tras la suspensión de clases del colegio Francisco Beckman, la población notó de inmediato que había algo raro y como las mentiras tienen patas cortas, la información voló de inmediato. La ministra de Salud negó que el director del Beckman muriera por coronavirus, pero al día siguiente tuvo que admitir lo que población ya sabía por lo que circuló en redes. Lo peor que puede pasar es que la autoridad pierda la confianza sobre la información y aquí eso es lo que ha ocurrido. La gente ya no cree lo que dice la ministra de Salud y menos en las conferencias realizadas en la Policía, porque siente que están ocultando información relevante sobre el real estado en que está el país con respecto al coronavirus. En pocas palabras, esto se le salió de las manos al Ministerio de Salud. O el presidente Cortizo da un golpe de timón para enderezar esto, o recibirá un duro golpe en su imagen como ocurrió en el pasado respecto al dietilenglicol. La información es una bomba y no saberla manejar con prudencia y razón, puede estallar causando graves consecuencias. Con el coronavirus, la sociedad cree más a los medios alternativos que a las autoridades que, por el contrario, sienten que no están hablando con la verdad y esto es fatal. ¡Así de simple!