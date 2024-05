Es triste, pero en Panamá ya no contamos con partidos políticos con una ideología. Lo que tenemos son agrupaciones políticas que luchan entre sí para la toma del poder. Según los estudios sociales, una ideología política “es un juego ético de ideales, principios laborales y económicos, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería funcionar”. Lamentablemente aquí tuvimos eso, pero ya no. Las agrupaciones son electoreras y es parte de las cosas que debemos cambiar. Panamá puede ser un país muy fuerte, pero está cimentada sobre pilares muy débiles que dibujan principios, más no los adopta con seriedad. Es así como hemos perdido el norte que guíe a la sociedad. Es claro que es una cuestión recurrente en América Latina, pero Panamá puede dar un salto si empezamos a tener nuevamente partidos ideológicos. Y también tenemos que educar a la sociedad a tener principios y valores firmes, de manera que no se deje engañar con cantos de sirena. Perú, Colombia, Venezuela, etc., se caracterizaban por tener estructuras políticas muy bien cimentadas, pero poco a poco fueron perdiendo esos principios y valores y hoy vemos cómo esas sociedades han caído en graves problemas sociales. Aquí hemos satanizado a los partidos políticos y en lugar de fortalecer la sociedad, la hemos degradado. Panamá puede tener ese repunte y volver a los partidos ideológicos, porque marcan el rumbo positivo de nuestra sociedad y la historia así lo comprueba. ¡Así de simple!