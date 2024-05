Las lecciones de las elecciones también dejan una gran enseñanza a los medios de comunicación social, que estamos obligados a realizar una catarsis y retomar el camino que debe ser: defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y es que en estas elecciones, medios y periodistas optaron por la información de militancia, la desinformación, el ataque visceral y la mentira que pretendieron camuflar como libertad de expresión. La ciudadanía nos analiza y nos analizó bien y supo darnos una gran lección, porque no comió el cuento sobre las ventas que se hacían sobre algunos cuadros políticos. Una sociedad se compone de grupos plurales que conviven bajo normas comunes. No se trata de que uno imponga sus criterios sobre otros, porque rompe con la unidad del país. Mucho veneno se destiló en los medios y es hora de hacer un acto de contrición, porque Panamá necesita avanzar hacia el desarrollo. Y nada se puede hacer con conflictos absurdos, persecuciones o desinformaciones mediáticas que funcionan como balas. Los medios de comunicación deben servir a la sociedad brindando información que les ayude a tomar decisiones. Ya está comprobado que la ciudadanía no compra esas campañas absurdas y al final premia al que tiene que premiar. Levantemos Panamá, porque este es un gran país. ¡Así de simple!