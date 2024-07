Nadie en su sano juicio puede afirmar que aquí tenemos servicios públicos eficientes. Agua, luz, telefonía, internet, tienen fallos que resiente toda la sociedad. Lo irónico es que en lugar de mejorar, las cosas fallan más. El propio presidente José Raúl Mulino se ha quejado en varias ocasiones por el pésimo suministro de energía eléctrica. Esto se debe a que desde la Autoridad de los Servicios Públicos no se trabajó con esmero para exigir el buen servicio de estas empresas. No invirtieron y hoy es un desastre, pero en la Asep dejaron pasar. La telefonía celular tiene problemas de que se caen las llamadas y con el internet, las empresas te venden miles de megas, pero es solo una pantalla, porque no funciona. La nueva administración de la Asep ha dado señales de que va a ser muy estricta en que cada empresa cumpla con lo que dice el contrato. Los usuarios solo esperan recibir los servicios que contrataron. Es lógico que los fallos fortuitos ocurran, pero eso es ocasional. Hoy los problemas lo vive la gente a diario. Lo último fue que la energía falló en pleno Consejo de Gabinete en la presidencia de la república. Si esto está ocurriendo en la casa de Gobierno, imaginen el poco respeto que tienen con el resto de los mortales. Tenemos que enderezar el país y todo parte exigiendo cumplimiento. Pero el Gobierno también tiene que hacer su parte y es dejar de estar justificando o mirando para otro lado, por el pésimo servicio que reciben los usuarios. Tienen que ser firmes y hacer cumplir la ley. ¡Así de simple!