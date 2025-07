Consensos necesarios

El presidente de la República se dirigió al país en su discurso a la Nación, al cumplirse el primer año de su gestión. La ciudadanía esperaba definiciones claras sobre asuntos fundamentales como la seguridad social, la política exterior y el rumbo económico. Que, ‘grosso modo’, explicó haciendo un balance de los alcances de su trabajo y su gabinete. En su intervención, el mandatario reafirmó su postura frente a la crisis generada por la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, cerrando cualquier posibilidad de revisión. Defendió, además, los acuerdos firmados con Estados Unidos y reiteró los reproches a las administraciones pasadas. Había expectativa. El país, marcado por semanas de protestas, incertidumbre económica y debates sin tregua sobre el rumbo nacional, esperaba más. Algunos quizás esperaban un giro, una apertura, un gesto. El país no solo exige resultados, también espera señales de escucha, sensibilidad política y capacidad de rectificación. El presidente habló de consensos. Dijo creer en ellos y estar dispuesto a construirlos. Pero creer no basta. Un consenso no es un punto final, sino un punto de partida que solo se alcanza cuando se escucha, se rectifica y se construye con otros. Hoy más que nunca es el momento de demostrarlo. Panamá necesita su liderazgo con visión, señor presidente, y no imposiciones. Necesita que se retome la senda del desarrollo que tanto anhela la nación. Aún tiene cuatro años; tiene oportunidad.