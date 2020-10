Dentro de los negocios rentables para el Gobierno está la recolección de basura. Lo único que hay que hacer es darle un giro de timón. Esta es una gran oportunidad para generar recursos que, incluso, el Gobierno podría destinar para la Caja de Seguro Social. Hoy, sin embargo, la recolección de basura representa un gasto económico enorme, porque el sistema está hecho para robar. Desde la compra de camiones recolectores, hasta las piezas para el mantenimiento y otros insumos como escobas o palas, entran en el negocio interno. Esta es una realidad en cada rincón del país, pero el sistema se mantiene no porque no se pueda ser eficiente, sino que es necesario para lucrar. Estas son las incongruencias de un sistema que permite el juegavivo y la corrupción, pero que ningún presidente se toma en serio para enderezar rumbos. La pregunta es: ¿cómo pudieron administrar un país, si ni siquiera supieron barrer las calles? El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo tiene la gran oportunidad para hacer el cambio y convertir esta empresa de recolección de basura en una empresa que genere dividendos. Seguir sangrando al Estado es dispararse contra sí mismo. Costa Rica ha llegado al límite y hoy la sociedad está en las calles exigiendo cuentas al Gobierno. Pero los ticos dejaron que los límites los rebasaran y ahora la violencia y el estado de penuria y decepción les ha reventado en la cara. No hay por qué llegar al límite como Costa Rica; hay que dar un giro de timón. ¡Así de simple!