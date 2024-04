‘Tótem’ me dio la capacidad de ser’, dice Lila Avilés, directora nominada a los Platino

La directora mexicana Lila Avilés reconoce, pocas horas antes de la gala de premiación, que la undécima edición de los Premios Platino es diferente porque para ella ‘Tótem’, con dos nominaciones en los galardones iberoamericanos, le ha dado “la capacidad de ser”, en comparación con lo que pasó con ‘La camarista’, por la que recibió hace cuatro años el premio a Mejor Ópera Prima.

“A mí, ‘La camarista’ me dio mucha fuerza, me dio ímpetu y ‘Tótem’ me permitió habitarme, me dio la capacidad de ser y de decir ‘esta soy yo’”, sostiene la cineasta en una entrevista con EFE.

Su reciente largometraje está dentro de la selección de nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción junto a la argentina ‘Los delincuentes’ y las españolas ‘Cerrar los ojos’ y ‘La sociedad de la nieve’, siendo la última la ganadora de la estatuilla plateada de los Premios Público, que fueron otorgados el viernes en Xcaret (México).

Cuando se trata de cine, Avilés es una mente “meticulosa y curiosa”, una mezcla con la que ha ido forjando su manera de crear, de respetar su propia intuición y hasta de aprender de sus errores y así cuenta que nació su primera cinta, la segunda y la tercera, que ya se está imaginando.

Aunque destaca que ‘Tótem’ es una historia que la atraviesa personalmente porque su hija perdió a su padre cuando era muy pequeña, al igual que Sol, la niña protagonista de esta película que retrata el día de una familia mexicana en la que Tona, un padre joven con una enfermedad crónica que acorta su vida, cumple años.

“El papá de mi hija murió y ese proceso nos marcó, y yo tenía ganas de hacer una historia muy cercana”, confiesa para añadir que este filme estuvo muy pegado a su realidad, pero que también tuvo un toque de “delirio y ficción”.

Este afortunado “delirio” cinematográfico creado por Avilés en donde la muerte, el amor y las mujeres son protagonistas lleva un nombre que a la directora le parece poco original y al mismo tiempo único.

“Hay varias películas que ya llevan el nombre de Tótem, pero este es mi Tótem, una palabra que significa todo y es una especie de ofrenda a la familia, a la unión”, expresó.

Sobre los premios

Para la también nominada a mejor directora en esta undécima edición de los Premios Platino Xcaret 2024 -junto a los españoles Juan Antonio Bayona (‘La sociedad de la nieve’), Isabel Coixet (‘Un amor’) y el chileno Pablo Larraín (‘El conde’)- es maravilloso tener suerte y estar en estas premiaciones, las cuales afirma no son una competencia, sino una manera de participar y seguir haciendo cine.

“Yo siempre digo que no puedo ser cineasta si no veo cine, yo también me construyo de las películas de otros”, comparte tras reconocer su admiración por el trabajo de los directores nominados y recordando lo mucho que le gustó ‘El club’, de Larraín, cinta que fue parte de la tercera edición de los Premios Platino en 2016.

La directora se mostró entusiasmada por la admiración al cine y a seguir creando y se dijo para sí misma: “No me puedo tardar mucho para hacer mi tercera película”.