La diputada independiente de la Coalición Vamos Paulette Thomas confirmó que apelarán la medida de revocatoria de mandato, que fue presentada en su contra ante el Tribunal Electoral (TE).

Thomas explicó a TVN Noticias que este lunes se apersonará con su abogada al TE para introducir la apelación, ya que la notificación de su caso se dio el pasado jueves 10 de julio y contaba con dos días hábiles, es decir, viernes y lunes.

Posterior a la presentación de apelación, la diputada independiente de la Coalición Vamos tendrá otros días hábiles para prepararse para la sustentación de su apelación.

La solicitud de revocatoria de mandato en contra de Thomas es impulsada por Liseth De la Rosa y Rubén De la Rosa, este último compañero de lista de la diputada independiente en las últimas elecciones.

El argumento de De la Rosa, tal cual está plasmado en el documento de solicitud de revocatoria, se basa principalmente en que la diputada votó a favor del proyecto de ley 163, el cual se convertiría en la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS)

Thomas defendió que su voto “fue una decisión muy bien pensada y en beneficio de la ciudadanía” porque se reunió con especialistas, abogados, actuarios y pacientes, que fueron recibidas en su despacho.

”Lo que aquí no era una opción, era no hacer nada. No podíamos seguir como ibamos, que es una realidad y un debacle total para la CSS y no lo podíamos permitir. Todos los ojos internacionales estaban puestas sobre el fondo de pensiones y eso es lo que las personas no están viendo”, señaló lal diputada independiente.