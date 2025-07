Petro sugiere llevar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado (...), porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino a la de otros y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la Fiscal General de la Nación tiene que establecer, no yo”, declaró el mandatario el pasado 3 de julio.

Petro también se refirió con severidad a las condiciones de los migrantes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York y La Florida, denunciando abusos, discriminación y centros de detención como el llamado “Alcatraz para migrantes”, al que calificó como un “campo de concentración”.

“Entonces como nos van a tratar como esclavos, con cadenas, en los aviones, persiguiéndonos en las calles de Nueva York, mataron a una señora colombiana por eso”, dijo el presidente, quien insistió en que “ya dijeron los demócratas, es un crimen contra la humanidad, no lo cometan por favor”.

Petro también afirmó que con estas prácticas se está “encarcelando la riqueza”, aludiendo a la migración como un fenómeno que debería ser visto como aporte y no como amenaza.