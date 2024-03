La Llorona del 28 de marzo de 2024

PLEQUE, PLEQUE

EL GENERAL

Los soldados mexicanos que vinieron a Panamá a buscar los restos de Catarino Garza, quien fue asesinado en Bocas del Toro, hallaron unos huesos y los empacaron directo a México, pa’ ver si son los que son. ¿Y si no son?

SOLO PENSANDO

INNOVANDO

Parece que los barones de la droga no pierden tiempo e innovan a cada rato. No encontraron mejor lugar para esconder su droga que el cementerio municipal de Río Congo, en Colón. La vaina es que no contaban con el olfato de los perros que encontraron el caleto en una tumba. ¡Mejeto!