La Llorona del 25 de abril de 2024

EN BLANCO

Me dijeron que los de Vamos de Juan Diego no van a apoyar a ninguno de los candidatos presidenciales y en su lugar votarán en blanco para presidente. ¡Cara... mbola!

CIERRES DE CAMPAÑA

Ya todo está listo para el arranque de los cierres de campaña desde este fin de semana. El viernes sería el cierre de Rómulo y Blandón en via España, pero lo cancelaron. Tomando otras decisiones.

CIERRES DE CAMPAÑA II

La que también se bajó fue Gloria Quintana, candidata a representante por Parque Lefevre. Dice que la reunión con Willy Bermúdez fue una encerrona y que ella llegó a firmar un pacto de transparencia y no a darle su respaldo al candidato a alcalde. Que no la embolillen con apoyos que no ha dado. ¡Mi madre!