Abdiel Rodríguez: ‘Protestas de 2023 fueron contra una transnacional y el ‘establishment’

Las consecuencias de las masivas protestas de 2023, las más grandes movilizaciones en la era posinvasión, aún son analizadas con el objetivo de comprender su impacto en la sociedad panameña.

¿Cómo el eje ambiental se convirtió en un elemento aglutinador en la movilizaciones? o ¿hasta qué punto se podría repetir un estallido parecido?, son algunas de las preguntas que se exploran en la obra El despertar de un pueblo, ensayo sobre cómo un pequeño país que se enfrentó (y ganó) a una gran transnacional, del investigador Abdiel Rodríguez.

El doctor en filosofía y docente de la Universidad de Panamá habló este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre el contenido de su libro publicado este mes en el que propone como un aporte a la discusión sobre lo que ocurrió en octubre y noviembre pasado.

Explicó que desde el mismo abordaje inicial de la investigación, se concentró en trabajar la historia alejada de las “narrativas dominantes” que minimizaban o criminalizaban las manifestaciones, lecturas que asocia con las “élites” económicas y políticas ligadas al poder en Panamá.

“Cuando me planteo el libro, creo que no se estaba luchando solo contra las transnacionales, sino también contra el establishment panameño. Se luchaba contra los partidos tradicionales, que en ese momento todos firmaron a favor de la mina, contra los poderes económicos y las principales firmas de abogados que trabajaban o apoyaban el contrato minero”, subrayó el docente.

Destaca la participación de la juventud, particularmente en la ciudad capital, y aclara que no fueron los únicos en las calles. “Quizá nos concentramos en esta visión citadina de la lucha, pero también hay que tomar en consideración otras manifestaciones como los indígenas y los lancheros de Donoso”, dijo.

Coincide con otros analistas que los partidos políticos recibieron un duro golpe en las protestas y en las elecciones generales, porque crecieron las candidaturas por la libre postulación. Sin embargo, subrayó que aunque es positiva la irrupción de los independientes frente al desprestigio de los partidos políticos, no representan necesariamente un cambio de fondo dentro del sistema político.

“(Los independientes) no representan ningún cambio estructural con respecto a lo que plantean los partidos. ¿Dónde está la diferencia? Es que los independientes tienen una agenda de transparencia y como estamos en sistema de partidos tan corrupto y desgastado, eso es un avance”, remarcó Rodríguez, que no descarta, frente la desigualdad y los problemas no resueltos de la población, que se repita un estallido similar en un futuro cercano.

Puedes ver la entrevista completa en todas nuestras plataformas digitales.