Diputados piden a Pandeportes interponer denuncias tras detectarse $268 millones en obras inconclusas

“Hay que ser muy serios con el tema de las denuncias penales, en realidad dejar o no de asignarle partida presupuestaria a un proyecto no es algo ilegal, es algo negligente o inmoral porque son fondos de todos los panameños que después generan equilibrios contractuales y otras situaciones que todos lo tenemos que pagar con el dinero de los contribuyentes”, destacó.

En tanto, el diputado Ósman Gómez manifestó que no podía darle el voto a favor a este traslado “cuando no hay denuncias del director, no hay una auditoría, no hay un diseño técnico de cambio en la estructura, y que el proyecto cuesta casi dos veces más de lo pactado originalmente”, precisó.

Mientras que el diputado y secretario de la Comisión de Presupuesto, Manuel Cohen recordó que el proyecto del Estadio Mariano Bula viene desde la administración Varela y la administración pasada del presidente Laurentino Cortizo, que se comprometió a través del director de Pandeportes a entregara en meses, finalmente no la entregó.

“Yo le voy a decir algo señor director, con mucho respeto, no se embarre en esta porquería, no se embarre señor director, usted es parte de un nuevo gobierno que está tratando de hacer las cosas, como dice el gobierno, con paso firme. Bueno, hágalo con paso firme, esto tiene muchas aristas, muchos problemas, muchas dudas; qué necesidad tiene usted y su equipo de trabajo de involucrarse y quedar enredado en algo que se ve peor que una araña en una telaraña”, exclamó Cohen.

Cohen mencionó también los problemas que afronta el proyecto de reconstrucción del Estadio Rico Cedeño, en la provincia de Herrera, obra que dijo, viene del gobierno del ex presidente Varela, y que pasó todo el gobierno pasado y no ha habido manera que terminen este estadio.

“Ha habido un festín de millones sobre ese estadio viejo, que lo que hay que hacer es que terminarlo y entregárselo a las ligas menores y cumplirle a la provincia de Herrera con un nuevo estadio, como lo merecemos”, concluyó Cohen.