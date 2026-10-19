Atención, jubilados: los pagos de noviembre llegarían antes por las fiestas patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes al mes de noviembre de 2026, con un posible adelanto en la primera quincena debido a los días feriados por las fiestas patrias en Panamá.
De acuerdo con el calendario de pagos, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán su primer pago el viernes 30 de octubre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán retirar su dinero el lunes 2 de noviembre.
La programación toma en cuenta los días feriados y conmemorativos del 3 al 5 de noviembre, fechas en las que se celebran importantes acontecimientos patrios en el país. Por esta razón, los pagos de la primera quincena se realizarán antes del inicio de estas jornadas festivas.
Para la segunda quincena, el calendario contempla dos fechas de desembolso, según la modalidad de pago de cada beneficiario.
Los jubilados y pensionados que reciben sus fondos por ACH tendrán el pago programado para el 17 de noviembre de 2026, mientras que aquellos que cobran mediante cheque recibirán el dinero el 19 de noviembre de 2026.
La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para confirmar cualquier actualización relacionada con el calendario y las fechas de pago.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...