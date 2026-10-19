Atención, jubilados: los pagos de noviembre llegarían antes por las fiestas patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes al mes de noviembre de 2026, con un posible adelanto en la primera quincena debido a los días feriados por las fiestas patrias en Panamá.

De acuerdo con el calendario de pagos, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán su primer pago el viernes 30 de octubre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán retirar su dinero el lunes 2 de noviembre.

La programación toma en cuenta los días feriados y conmemorativos del 3 al 5 de noviembre, fechas en las que se celebran importantes acontecimientos patrios en el país. Por esta razón, los pagos de la primera quincena se realizarán antes del inicio de estas jornadas festivas.