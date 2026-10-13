Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este martes 13 de octubre

Se prevé un escenario meteorológico adverso para este martes 13 de octubre de 2026, caracterizado por episodios de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto de la inestabilidad atmosférica que prevalece en ambas vertientes del territorio nacional, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)

Las autoridades emitieron una alerta de suma importancia por la alta saturación de los suelos, señalando un riesgo inminente de desborde de ríos, quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra durante la madrugada y la mañana, particularmente en Veraguas centro y sur (Mariato y Quebro), el oeste de Herrera (Las Minas, Los Pozos y Macaracas) y el oeste de Los Santos (Tonosí y Llano de Piedra).

Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Caribe registrará precipitaciones y chubascos de ligeros a moderados desde Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé, además de aguaceros en áreas marítimas con incursiones hacia las costas de Bocas del Toro y Colón Costa Abajo.

En la vertiente del Pacífico, el cielo se mantendrá nublado con lluvias dispersas y continuas sobre regiones golpeadas por altos acumulados de agua previos como Veraguas, Herrera, Los Santos y Panamá Este, mientras que sobre el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Sambú se aguardan aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica.

Para la tarde y las horas nocturnas, el informe anticipa la intensificación de las precipitaciones.