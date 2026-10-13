Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este martes 13 de octubre

Se prevé un escenario meteorológico adverso para este martes 13 de octubre de 2026, caracterizado por episodios de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto de la inestabilidad atmosférica que prevalece en ambas vertientes del territorio nacional, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)
Las autoridades emitieron una alerta de suma importancia por la alta saturación de los suelos, señalando un riesgo inminente de desborde de ríos, quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra durante la madrugada y la mañana, particularmente en Veraguas centro y sur (Mariato y Quebro), el oeste de Herrera (Las Minas, Los Pozos y Macaracas) y el oeste de Los Santos (Tonosí y Llano de Piedra).
Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Caribe registrará precipitaciones y chubascos de ligeros a moderados desde Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé, además de aguaceros en áreas marítimas con incursiones hacia las costas de Bocas del Toro y Colón Costa Abajo.
En la vertiente del Pacífico, el cielo se mantendrá nublado con lluvias dispersas y continuas sobre regiones golpeadas por altos acumulados de agua previos como Veraguas, Herrera, Los Santos y Panamá Este, mientras que sobre el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Sambú se aguardan aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica.
Para la tarde y las horas nocturnas, el informe anticipa la intensificación de las precipitaciones.
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En el Caribe se esperan aguaceros de muy fuertes a intensos con descargas eléctricas y ráfagas de viento entre Colón y Guna Yala, mientras que en el Pacífico prevalecerán lluvias intermitentes con episodios severos sobre Panamá (especialmente el norte y el este), Darién y la comarca Emberá, incrementando el potencial de anegaciones, inundaciones, desprendimiento de tierra y caída de árboles, eventos que tampoco se descartan en la península de Azuero.
Las temperaturas mínimas descenderán a valores de entre 22 °C y 25 °C en zonas bajas, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se situarán entre los 10 °C y 16 °C. Por su parte, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y 29 °C a nivel nacional, y entre 17 °C y 23 °C en las regiones elevadas.
Los vientos del suroeste y sur predominarán en la vertiente del Pacífico y en el Caribe central y oriental, con velocidades registradas de 15 a 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h en el sur de Veraguas, sur de Los Santos, Golfo de Panamá, Panamá Este, Guna Yala, Darién y las comarcas Emberá.
En el Caribe occidental se prevén corrientes más débiles con cambios del noreste al sureste.
En cuanto al panorama marítimo, el Litoral Caribe registrará olas de entre 0.5 y 1.0 metro de altura. En contraste, el Litoral Pacífico presentará olas de 0.5 a 2.0 metros con periodos de 16 a 18 segundos, por lo que se recomienda extremar precauciones a bañistas y embarcaciones artesanales, especialmente en el sector centro y oriente.
Por último, los índices de radiación ultravioleta se mantendrán de bajos a moderados en casi todo el país, salvo en la provincia de Bocas del Toro, donde se alcanzarán niveles de riesgo muy alto.
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