Clima en Panamá: pronóstico del tiempo para este martes 6 de octubre

Para este martes 6 de octubre un panorama de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias regiones del país, provocado por la inestabilidad atmosférica y el alto porcentaje de saturación de los suelos en el occidente del territorio, esto según lo que prevé el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
En el vertiente del Caribe, en horas de la madrugada y la mañana se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo oriental, Guna Yala y Colón, mientras que en el resto de las costas caribeñas se mantendrá la probabilidad de lluvias dispersas.
Manteniéndonos en la zona caribeña, durante la tarde las condiciones se intensificarán con aguaceros de moderados a fuertes en las zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, disminuyendo hacia la noche a precipitaciones aisladas sobre el occidente y Colón.
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En la vertiente del Pacífico, para la madrugada y la mañana se esperan lluvias y tormentas en las áreas marítimas, con efectos en las costas de Darién, Panamá Este, Los Santos y el sur de Veraguas, extendiéndose hacia el mediodía en sectores de Panamá Oeste y Coclé.
Hacia la tarde y noche, las costas pacíficas se esperan tormentas eléctricas y aguaceros de mayor intensidad se concentrarán en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, la península de Azuero, Darién y la Región Metropolitana.
Por su parte, las temperaturas mínimas descenderán a 12°C en la Cordillera Central y alcanzarán hasta 27°C en las tierras bajas, mientras que las máximas oscilarán entre los 20°C y 33°C a nivel nacional.
Por su parte, los vientos soplarán del suroeste al noroeste con velocidades de hasta 25 km/h, presentando variaciones moderadas en las provincias centrales.
En las costas, las olas registrarán alturas de hasta 1.2 metros en el Caribe y 1.4 metros en el Pacífico, con un índice de radiación ultravioleta de alto a muy alto durante el día.
Las autoridades reiteran la necesidad de extremar precauciones en zonas marítimas ante la presencia de ráfagas y la saturación de los terrenos.
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