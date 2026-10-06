Clima en Panamá: pronóstico del tiempo para este martes 6 de octubre

Manteniéndonos en la zona caribeña, durante la tarde las condiciones se intensificarán con aguaceros de moderados a fuertes en las zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas , disminuyendo hacia la noche a precipitaciones aisladas sobre el occidente y Colón.

En el vertiente del Caribe, en horas de la madrugada y la mañana se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo oriental, Guna Yala y Colón, mientras que en el resto de las costas caribeñas se mantendrá la probabilidad de lluvias dispersas.

Para este martes 6 de octubre un panorama de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias regiones del país, provocado por la inestabilidad atmosférica y el alto porcentaje de saturación de los suelos en el occidente del territorio, esto según lo que prevé el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, para la madrugada y la mañana se esperan lluvias y tormentas en las áreas marítimas, con efectos en las costas de Darién, Panamá Este, Los Santos y el sur de Veraguas, extendiéndose hacia el mediodía en sectores de Panamá Oeste y Coclé.

Hacia la tarde y noche, las costas pacíficas se esperan tormentas eléctricas y aguaceros de mayor intensidad se concentrarán en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, la península de Azuero, Darién y la Región Metropolitana.

Por su parte, las temperaturas mínimas descenderán a 12°C en la Cordillera Central y alcanzarán hasta 27°C en las tierras bajas, mientras que las máximas oscilarán entre los 20°C y 33°C a nivel nacional.

Por su parte, los vientos soplarán del suroeste al noroeste con velocidades de hasta 25 km/h, presentando variaciones moderadas en las provincias centrales.

En las costas, las olas registrarán alturas de hasta 1.2 metros en el Caribe y 1.4 metros en el Pacífico, con un índice de radiación ultravioleta de alto a muy alto durante el día.

Las autoridades reiteran la necesidad de extremar precauciones en zonas marítimas ante la presencia de ráfagas y la saturación de los terrenos.