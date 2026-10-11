¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo para Panamá este domingo 11 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones variables para este domingo 11 de octubre, con periodos de sol durante la mañana, aguaceros y tormentas eléctricas en horas de la tarde y una disminución gradual de las lluvias durante la noche.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la madrugada se esperan condiciones mayormente estables en el occidente y centro de la vertiente del Pacífico. Sin embargo, en sectores de Darién, la comarca Emberá-Wounaan y áreas cercanas al golfo de Panamá podrían registrarse lluvias aisladas.

Durante la mañana, predominará poca nubosidad en gran parte del país, lo que favorecerá el calentamiento diurno y el aumento de las temperaturas. En Darién y zonas aledañas podrían persistir algunas precipitaciones ocasionales.

Para la tarde, el calentamiento de la superficie y la humedad favorecerán la formación de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en distintas regiones. Las lluvias de mayor intensidad se prevén en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá.

En la vertiente del Caribe también podrían presentarse aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente en el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Durante la noche, las precipitaciones tenderán a disminuir sobre tierra firme, aunque podrían mantenerse lluvias en sectores costeros y marítimos del Pacífico y el Caribe.