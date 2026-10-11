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Información útil

¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo para Panamá este domingo 11 de octubre

El MHPA alerta por tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento este domingo.
El MHPA alerta por tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento este domingo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2026 08:00
El IMHPA prevé aguaceros y tormentas eléctricas para este domingo en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones variables para este domingo 11 de octubre, con periodos de sol durante la mañana, aguaceros y tormentas eléctricas en horas de la tarde y una disminución gradual de las lluvias durante la noche.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la madrugada se esperan condiciones mayormente estables en el occidente y centro de la vertiente del Pacífico. Sin embargo, en sectores de Darién, la comarca Emberá-Wounaan y áreas cercanas al golfo de Panamá podrían registrarse lluvias aisladas.

Durante la mañana, predominará poca nubosidad en gran parte del país, lo que favorecerá el calentamiento diurno y el aumento de las temperaturas. En Darién y zonas aledañas podrían persistir algunas precipitaciones ocasionales.

Para la tarde, el calentamiento de la superficie y la humedad favorecerán la formación de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en distintas regiones. Las lluvias de mayor intensidad se prevén en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá.

En la vertiente del Caribe también podrían presentarse aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente en el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Durante la noche, las precipitaciones tenderán a disminuir sobre tierra firme, aunque podrían mantenerse lluvias en sectores costeros y marítimos del Pacífico y el Caribe.

Advierten sobre radiación UV-B muy alta y extrema en Panamá

El IMHPA pronostica temperaturas máximas de hasta 34 °C para este domingo, mientras que en las zonas montañosas las mínimas podrían bajar a 15 °C. También se esperan vientos de entre 5 y 20 km/h, con posibles ráfagas fuertes durante las tormentas.

En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.22 metros, mientras que en el Caribe podrían alcanzar 1.53 metros. Además, el índice de radiación UV-B se ubicará entre 8 y 11, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol y utilizar protección adecuada.

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