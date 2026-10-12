¿Qué contiene el combo de alimentos que entrega el IMA a los afectados del terremoto?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició la distribución de combos de alimentos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, con mayor impacto en comunidades de las provincias centrales.
El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló este domingo los productos que conforman estos paquetes de ayuda, destinados a contribuir al abastecimiento de los hogares damnificados ante las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.
Según explicó el funcionario, la entrega de los combos se realiza casa por casa, con el propósito de llevar los alimentos directamente a las familias que requieren asistencia en las zonas afectadas.
El kit distribuido por la institución incluye los siguientes productos:
La distribución forma parte de las acciones de asistencia dirigidas a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto, especialmente en las comunidades que registraron daños y necesitan apoyo para atender sus necesidades básicas.
Con la modalidad de entrega casa por casa, el IMA busca facilitar el acceso a estos productos a los hogares afectados y brindar apoyo alimentario durante la atención de la emergencia.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...