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Información útil

¿Qué contiene el combo de alimentos que entrega el IMA a los afectados del terremoto?

IMA lleva ayuda hasta las puertas de las familias afectadas por el terremoto en Panamá.
IMA lleva ayuda hasta las puertas de las familias afectadas por el terremoto en Panamá. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2026 10:27
La entrega de los combos se realiza casa por casa, con el propósito de llevar los alimentos directamente a las familias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició la distribución de combos de alimentos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, con mayor impacto en comunidades de las provincias centrales.

El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló este domingo los productos que conforman estos paquetes de ayuda, destinados a contribuir al abastecimiento de los hogares damnificados ante las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Según explicó el funcionario, la entrega de los combos se realiza casa por casa, con el propósito de llevar los alimentos directamente a las familias que requieren asistencia en las zonas afectadas.

¿Qué contiene el combo de alimentos del IMA?

El kit distribuido por la institución incluye los siguientes productos:

10 libras de arroz.
1 botella de aceite.
2 latas de atún.
1 lata de jamonilla.
2 latas de sardinas.
2 latas de lentejas.
2 latas de poroto dulce o frijoles.
2 latas de chile chiricano.
2 paquetes de coditos.
2 paquetes de espaguetis.
2 paquetes de crema de maíz.
2 paquetes de azúcar.
2 paquetes de sal.

La distribución forma parte de las acciones de asistencia dirigidas a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto, especialmente en las comunidades que registraron daños y necesitan apoyo para atender sus necesidades básicas.

Con la modalidad de entrega casa por casa, el IMA busca facilitar el acceso a estos productos a los hogares afectados y brindar apoyo alimentario durante la atención de la emergencia.

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