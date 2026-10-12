¿Qué contiene el combo de alimentos que entrega el IMA a los afectados del terremoto?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició la distribución de combos de alimentos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, con mayor impacto en comunidades de las provincias centrales.

El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló este domingo los productos que conforman estos paquetes de ayuda, destinados a contribuir al abastecimiento de los hogares damnificados ante las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Según explicó el funcionario, la entrega de los combos se realiza casa por casa, con el propósito de llevar los alimentos directamente a las familias que requieren asistencia en las zonas afectadas.