Lucas Muñoz: ‘Propondré una ley antimonopolio’

Propuestas para que la empresas contraten a jóvenes recién graduados e impulsar el deporte son algunos de la planteamientos que dio a conocer Lucas Muñoz, aspirante a diputado por el circuito 8-4 por el Partido Panameñista.

Muñoz estuvo este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá, donde aseguró que planteará normativas para “promover la enseñanza del inglés” en el sistema educativo público.

También adelantó que planteará legislaciones que comprometan a las empresas a contratar mano de obra recién formada, como manera de “incentivar” el empleo y así “combatir” la informalidad, particularmente en jóvenes entre 18 a 34 años.

“A muchos jóvenes les piden hoja de vida de la ‘NASA’ y que tienes que tener mucho tiempo de experiencia. Pero es ilógico, si te acabas de graduar, ¿cómo vas a tener esa experiencia? Se va dar trabajando”, dijo.

Señaló que presentará una propuesta contra los monopolios que dominan los mercados de alimentos, medicamentos o energía. “Habría que hacer la evaluación si con la Asep (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) o la Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia), se puede crear un departamento específico para eso”, indicó.

Explicó que se trataría de una ley para establecer un nuevo “ente regulador” sobre las empresas que operan en esquemas monopólicos.

En cuanto a la discusión constitucional, el aspirante se mostró favorable a cambiar la carta magna. Entre las modificaciones que impulsaría en caso de llegar a la curul, destacó la reducción del número de diputados de la Asamblea Nacional.

Muñoz dijo que respalda la inclusión de un mecanismo de balotaje en el sistema electoral del país, puntualmente para el cargo de presidente. “No me parece que un presidente gane con 30%, cuando el 60% no te quiere o no votó por ti. Creo que una segunda vuelta (electoral) sería lo adecuado”.

Con respecto a la Caja de Seguro Social (CSS) y la crisis del sistema de pensiones, propone quitar la obligatoriedad del pago de la cuota en el sistema público e introducir un esquema privado como “opción” a los asegurados. “En el tema de las pensiones, le daría la oportunidad al panameño de elegir si quiere irse por el lado privado o quedarse en le CSS (...) si no tienes el dinero o la capacidad (económica) mantente con la CSS, si tienes la capacidad, puedas irte a lo privado”, dijo.