A ocho días del terremoto de magnitud 7.5 en Panamá: ¿dónde estabas cuando la tierra se sacudió?

Este viernes 16 de octubre se cumplen ocho días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, a las 12:56 p.m., con epicentro en las proximidades de Tonosí, en la región de Azuero. El movimiento telúrico dejó daños estructurales, miles de personas afectadas y una víctima fatal, en una jornada que permanece en la memoria de muchos panameños. Cuando todo parecía marchar con normalidad, miles de personas se encontraban en sus puestos de trabajo, en sus hogares, disfrutando de un paseo o cumpliendo con sus actividades cotidianas. En las escuelas, los estudiantes recibían clases como cualquier otro día. Sin embargo, en cuestión de segundos, esa tranquilidad se transformó en caos y miedo. Un fuerte temblor se sintió en la ciudad capital y en distintas partes del país. Mientras muchas personas buscaban salir de edificios y viviendas para ponerse a salvo, en las provincias más afectadas la situación era mucho más dramática: estructuras dañadas, paredes desplomadas y hogares que quedaron inhabitables. Para numerosas familias, el terremoto significó perder sus pertenencias, sus viviendas y la seguridad con la que habían comenzado aquella jornada.

¿Dónde estabas tú cuando ocurrió el terremoto? La pregunta sigue presente ocho días después de aquel jueves que cambió la vida de miles de panameños y dejó al descubierto la vulnerabilidad de numerosas comunidades. Una de las consecuencias más dolorosas fue la muerte de Elena Barría, de 68 años, quien se encontraba dentro de su vivienda en Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared cedió y cayó sobre ella. Su fallecimiento fue confirmado como la primera víctima fatal del terremoto en el país.

Panamá continúa la recuperación tras el sismo que afectó varias provincias

A ocho días del sismo registrado el pasado 9 de octubre, Panamá continúa con las labores de asistencia humanitaria y recuperación en las comunidades afectadas. De acuerdo con el último balance oficial, presentado la noche del jueves 15 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, 3,696 personas permanecen en 46 albergues. Las autoridades informaron que 15,139 personas y 4,485 familias han recibido asistencia humanitaria. Como parte de la respuesta, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido 19,500 bolsas de alimentos y más de 600,000 litros de agua en las provincias de Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera. Además, 415 personas han sido evacuadas por vía aérea y marítima.