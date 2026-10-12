Afectados por el terremoto de 7.5 en Panamá alcanzan los 6,174, según Mulino

El terremoto de 7.5 que sacudió el área sur de Panamá ha dejado un saldo de 6.174 afectados dentro de las 1.744 viviendas que evaluaron tras quedar destruidas por el suceso, que ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026. En un mensaje a la nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dio una actualización de las cifras de los hechos. “Nuestra prioridad es atender sus necesidades y asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan”, afirmó Mulino en su discurso televisado.

Respuesta

El presidente destacó la rápida movilización de recursos humanos y materiales. Explicó que se desplegaron 7,100 miembros de la fuerza de seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios de SINAPROC, 460 bomberos y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario, quienes ya han entregado 24,000 bolsas de alimentos. Para llegar a comunidades aisladas, se utilizaron 10 aeronaves, 1,000 vehículos, 300 motocicletas y 46 embarcaciones. Además, se transportaron por vía aérea más de 66,140 libras de suministros de emergencia. El IDAAN distribuyó 100,000 galones de agua mediante 19 camiones cisterna, mientras que el equipo de gobierno entregó 240 toneladas de agua potable a hospitales y comunidades.

Evaluación de daños

Ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá y especialistas de Estados Unidos se sumaron a las inspecciones de hospitales, escuelas y viviendas. El presidente informó que las clases fueron suspendidas temporalmente para proteger a estudiantes y docentes, y que se reanudarán progresivamente en los centros que estén en condiciones de hacerlo. En materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzará a enviar materiales para reparar hogares afectados y se construirán casas de dos y tres habitaciones, diseñadas por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional y ejecutadas por constructoras locales.

Reconstrucción

El Ministerio de Obras Públicas reportó daños en numerosas vías y puentes, además de deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras. Ya se iniciaron trabajos para abrir caminos y restablecer las comunicaciones. Mulino aseguró que no se escatimarán recursos para reparar infraestructuras críticas como electricidad, acueductos rurales y puentes.

Solidaridad nacional

El presidente agradeció la solidaridad de la población, empresas y países amigos. El despacho de la Primera Dama coordinó el envío de 21 camiones con ayuda de primera necesidad, mientras que compañías privadas donaron medicinas, alimentos, agua y se comprometieron a aportar viviendas. “Este sismo nos ha puesto a prueba y ha vuelto a mostrar la solidaridad de nuestro pueblo”, expresó Mulino.

Prevención

El mandatario anunció la implementación de un sistema integrado de alertas sísmicas y de otros fenómenos naturales, donado por un país aliado, como parte de la estrategia de prevención. También reiteró su llamado a consultar únicamente fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores, como los que circularon sobre un supuesto tsunami o el cierre del Puente de las Américas, situaciones que nunca ocurrieron.

Panamá en recuperación