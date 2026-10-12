Alcaldía de Panamá lanza SismoLive para monitorear la actividad sísmica en tiempo real

La Alcaldía de Panamá desarrolló SismoLive Panamá, una plataforma digital que permite consultar información sobre los sismos registrados en el país, con actualizaciones basadas en datos publicados por agencias sismológicas.

Disponible en sismolive.mupa.gob.pa, el sitio cuenta con un centro de monitoreo que muestra la magnitud, ubicación, profundidad y hora de los eventos sísmicos, además de un mapa interactivo para visualizar sus epicentros.

La plataforma obtiene información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) y el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

El alcalde, Mayer Mizrachi, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de contar con una herramienta tecnológica de este tipo en Panamá. Según sus declaraciones, la Alcaldía también prevé desarrollar una aplicación móvil para facilitar el acceso a la información desde los teléfonos celulares.

“Por meses le he pedido a Google que activaran sus sistemas en Panamá. Nos ha tocado desarrollar uno propio. Esta semana lo hacemos app para que puedan tener una herramienta adicional de información sísmica”, comentó Mizrachi.