Así vivió el ION las horas posteriores al terremoto

El temblor sacudió las paredes, interrumpió tratamientos y obligó a evacuar instalaciones en el Instituto Oncológico Nacional (ION), mientras los pacientes buscaban refugio ante el temor de nuevas réplicas, médicos, enfermeras y personal de apoyo intentaban mantener la calma y garantizar la continuidad de la atención. Además de revisar los edificios, debían afrontar una tarea menos visible: contener la angustia de quienes no sabían cuándo podrían retomar sus tratamientos ni si se encontraban seguros.

El director del ION, Julio Santamaría, aseguró que las evaluaciones del Cuerpo de Bomberos no detectaron daños estructurales de consideración. El titular del ION añadió que durante las inspecciones se identificó una pequeña fisura en el séptimo piso, pero esta no comprometía la estructura.

“Este era un hospital militar. No sé si eso influye en la fortaleza del edificio, pero es una estructura antisísmica y antibombas”, afirmó Santamaría.

Mientras se evaluaban las instalaciones, el ION suspendió temporalmente las consultas externas, las sesiones de radioterapia, las cirugías programadas y algunos tratamientos de quimioterapia. Sin embargo, los servicios de urgencias y la atención de los pacientes hospitalizados continuaron activos.

Una vez que los bomberos autorizaron el uso de las áreas correspondientes, el personal retomó la administración de los medicamentos de quimioterapia que ya estaban preparados. Santamaría indicó que las consultas y los procedimientos suspendidos serían reprogramados el lunes, tal como lo constató ayer La Estrella de Panamá.

Pero las consecuencias del terremoto no se limitaron a los daños materiales. Eybar Sanguillén, psicólogo clínico de la unidad de salud mental del ION, recuerda que durante las primeras horas la tensión y la ansiedad eran evidentes entre los pacientes. El temor a las réplicas se mezclaba con la preocupación por sus tratamientos y la seguridad de las instalaciones.

La suspensión de las quimioterapias previstas para el viernes generó inquietud, aunque los tratamientos fueron reprogramados para el lunes. Según Sanguillén, el equipo procuró transmitir tranquilidad y explicar que se estaban tomando medidas para garantizar la continuidad de la atención.