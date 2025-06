Azuero tendrá agua, pero aún no se podrá tomar

La crisis continúa en Azuero. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció el lunes en conferencia de prensa que se prevé que el agua regrese alrededor de la medianoche, pero advirtió de que no será apta para el consumo humano.

“Esta agua no es potable, no se puede tomar. solo es para bañarse, para lavar, no se puede utilizar para beber, para consumo humano”, recalcó Boyd Galindo.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, adelantó que continuarán con el suministro de agua embotellada y enviando carros cisterna.

Por su parte, el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, detalló que continúan las investigaciones en los puntos de contaminación. En total, se inspeccionan 23 fincas, 11 de las cuales emiten altas cargas de coliformes, microorganismos hallados en las heces fecales al río. Seis de esas fincas ya han sido cerradas temporalmente. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ya ha presentado denuncias en el Ministerio Público para que se investigue.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares, advirtió de que aunque no quieren perjudicar a los productores, no descartan medidas drásticas para garantizar el bien de todo Azuero. “Si es necesario cerraremos plantas. Si no hacen la disposición correcta, tendremos que ver la forma como se vendan los cerdos o se incineren. Esto tenemos que empezarlo en las próximas 24 horas. No es un tema político, primero están los ciudadanos de Azuero,” declaró.