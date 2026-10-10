Bomberos evaluarán posibles daños estructurales en Costa del Este tras el terremoto

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá se prepara para realizar inspecciones en edificios de gran altura ubicados en el sector de Costa del Este, tras los movimientos sísmicos registrados en el país.

Según información proporcionada a La Estrella de Panamá, se trata de más de 25 edificios que deberán ser evaluados para identificar posibles afectaciones relacionadas con los sismos.