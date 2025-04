Cámaras corporales en la Policía, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades?

Transparencia

¿Riesgo de abusos?

Control de la información

El artículo 6 de la normativa exige que las autoridades notifiquen a la población cuando esté siendo grabada, a menos que esto comprometa la seguridad de una persona o impida una investigación. El artículo 8 aclara que si un servidor de la PN modifica, oculta o elimina las grabaciones o los sistemas de registro y almacenamiento de los videos, sin autorización judicial, será sancionado conforme al Código Penal y deberá ser destituido.

Para el abogado Vega, la duda está en si la Policía Nacional podrá manejar los videos almacenarlos acorde con los estándares informáticos y forenses adecuados.

“Todos esos videos tienen el potencial de convertirse en evidencia digital. Lo que debemos preguntarnos es si el Estado panameño cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para manejar esta evidencia en el volumen en que se va a producir. Al ser una ley de la República, le permite a cualquier abogado o funcionario de investigación criminal solicitar que el video se incorpore en una investigación como una evidencia y, para poder integrarla en estos procedimientos, las grabaciones tienen que ser sometidas a un peritaje informático forense”, explicó.

”Panamá no cuenta con muchos peritos forenses y no creo que siendo pocos puedan manejar todos los videos que graben todos los policías del país diariamente”, sostuvo el jurista, y agregó: “no digo que la tecnología sea mala, solo que debe estar acompaña del recurso técnico necesario para poder utilizarla. De lo contrario, puedes paralizar investigaciones porque se va a tener que esperar a que el video llegue, ya que es una evidencia. También se pueden dar casos en los que los fiscales pidan que se declaren causas complejas, haciendo que un caso que no es complejo se vuelva complejo, y eso no debe suceder”.