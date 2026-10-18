Caso Odebrecht: Expectativa por publicación del fallo

Terminado el juicio por Operación Fisher, la expectativa ahora es que se conozca el fallo en el caso Odebrecht, una de las tramas de sobornos y corrupción más grandes en la historia del país.

Las investigaciones por este caso iniciaron en 2015, por lo que ya han cumplido más de una década, bajo el Sistema Inquisitivo Mixto. A lo largo de los años se presentaron distintos recursos y amparos que extendieron el proceso. Desde 2023 se reagendó tres veces el inicio del juicio. Finalmente, inició en 2025 y en febrero de 2026 culminó la etapa de juicio, luego de más de 46 días de audiencias.

El Ministerio Público solicitó la sentencia condenatoria para 16 de los 21 imputados en este caso, que incluye entre otros al expresidente de la República Ricardo Martinelli, y absolución para otras 5 personas imputadas.

La persona a cargo de emitir el fallo es la jueza Baloisa Marquínez. Durante el juicio Odebrecht, la jueza también tuvo que repartir su tiempo con la Operación Fisher, un caso de narcotráfico de alto perfil que se extendió por 15 meses, iniciando en julio de 2025. Marquínez actuó como tercer juez en este caso, que finalizó el 9 de octubre de este año convirtiéndose en el juicio oral más prolongado de la historia del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Ahora, la expectativa es que se conozca el resultado del fallo en el Caso Odebrecht. No hay una fecha definida para su resolución, y el expediente consta de 2,937 tomos con 1,425,535 fojas en total. En ellas hay documentación resultante de asistencias judiciales internacionales en más de tres idiomas distintos.

Sin embargo, luego de 11 años y ahora que la jueza a cargo terminó con la compleja Operación Fisher, la expectativa es que se anuncie el resultado del fallo este mismo año, quizás incluso este mes, aunque no hay información definitiva al respecto.

Algunos de los exfuncionarios imputados en este caso, además de Martinelli, son el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu; y el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

También fueron imputados abogados, banqueros y empresarios tanto panameños como extranjeros.

Es importante destacar que por la trama de sobornos de Odebrecht también están señalados el expresidente Juan Carlos Varela, así cómo los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Sin embargo, debido a que son diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En cuanto al expresidente Martinelli, sobre él ya pesa una condena de más de 10 años por blanqueo de capitales. En estos momentos se encuentra en Colombia bajo la condición de asilado político.