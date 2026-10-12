Casos de dengue disminuyen 20% en Panamá, pero el Minsa pide mantener la prevención

Panamá registra una disminución del 20% en los casos acumulados de dengue en comparación con 2025, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, las autoridades sanitarias instan a la población a mantener las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

Hasta la semana epidemiológica N.º 38, correspondiente al 20 al 26 de septiembre de 2026, se contabilizaron 9,679 casos en el país, frente a los 12,101 registrados durante el mismo período del año anterior.

Del total de casos reportados, 8,414 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,209 presentan signos de alarma y 56 son casos de dengue grave.

Colón encabeza la lista de regiones con más contagios, con 2,329 casos, seguida de la región Metropolitana, con 2,291.

También destacan Chiriquí, con 1,118; Panamá Oeste, con 922; San Miguelito, con 773; y Panamá Norte, con 638.

Entre los corregimientos con más casos figuran Veracruz, con 711; Puerto Pilón, con 448; Sabanitas, con 335; Tocumen, con 329; y Burunga, con 324.

El informe también señala que el grupo de edad de 10 a 14 años es el más afectado, con 1,099 casos y una tasa de incidencia de 296.5 por cada 100,000 habitantes. La tasa de incidencia nacional reportada para la semana epidemiológica N.º 38 fue de 10 casos por cada 100,000 habitantes.

El Minsa insiste en eliminar los criaderos

Ante la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, el Minsa mantiene operativos de prevención y control de vectores en distintas regiones del país, acompañados de actividades de promoción de la salud.

Se informa sobre como las autoridades recomiendan eliminar recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, tanto dentro como alrededor de las viviendas. Asimismo, insisten a mantener tapados y protegidos los depósitos de agua que se utilizan en los hogares.

Aunque las cifras reflejan una reducción de los casos y las hospitalizaciones en comparación con 2025, el Minsa recalca que la prevención debe mantenerse de forma permanente para reducir la proliferación del mosquito y evitar nuevos contagios.

Disminuyen las hospitalizaciones, pero persisten las defunciones

En cuanto a las hospitalizaciones, el país registra 1,100 personas ingresadas por dengue en lo que va del año, un 5.6% menos que las 1,166 hospitalizaciones contabilizadas en el mismo período de 2025.

No obstante, el informe registra una nueva defunción, para un acumulado de 20 muertes asociadas a la enfermedad.

El Minsa confirma que Colón concentra cuatro defunciones; Bocas del Toro, Los Santos y Chiriquí registran tres cada una; mientras que la región Metropolitana suma dos. San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas reportan una defunción cada una.