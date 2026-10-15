Cédulas vencidas seguirán vigentes hasta el 4 de enero de 2027

El Tribunal Electoral (TE) extendió la vigencia de las cédulas de identidad personal vencidas hasta el próximo 4 de enero de 2027, como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia nacional provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.
La disposición fue aprobada por el Pleno del TE mediante el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092, este jueves 15 de octubre.
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