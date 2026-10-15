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Cédulas vencidas seguirán vigentes hasta el 4 de enero de 2027

El Tribunal Electoral extiende validez de cédulas vencidas tras el terremoto.
El Tribunal Electoral extiende validez de cédulas vencidas tras el terremoto. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/10/2026 16:03
El Tribunal Electoral aprobó una extensión excepcional para que las cédulas vencidas conserven su validez hasta el 4 de enero de 2027.

El Tribunal Electoral (TE) extendió la vigencia de las cédulas de identidad personal vencidas hasta el próximo 4 de enero de 2027, como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia nacional provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La disposición fue aprobada por el Pleno del TE mediante el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092, este jueves 15 de octubre.

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