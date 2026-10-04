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Celebración de San Francisco de Asís reúne a familias y mascotas en el Casco Antiguo

Bendición de los animales en el dia de San Francisco de Asis.
Bendición de los animales en el dia de San Francisco de Asis.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/10/2026 17:24
En Panamá, esta tradición se ha consolidado como un espacio de encuentro espiritual y familiar, donde las mascotas son reconocidas como parte esencial de la vida cotidiana

La Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, se convirtió este domingo en el punto de encuentro de decenas de familias que acudieron con sus mascotas para participar en la tradicional bendición en honor al patrono de los animales y la naturaleza.

La celebración, que cada año reúne a creyentes y amantes de los animales, estuvo marcada por un ambiente de alegría, devoción y comunidad.

Desde tempranas horas de la mañana, los feligreses llegaron acompañados de perros, gatos e incluso aves, con el propósito de recibir la bendición impartida por los sacerdotes franciscanos.

Los asistentes acudieron desde temprano a la misa con sus mascotas.
Los asistentes acudieron desde temprano a la misa con sus mascotas. Luis García | La Estrella de Panamá

La solemnidad de San Francisco de Asís, conmemorada cada 4 de octubre, recuerda el legado del santo italiano que dedicó su vida a la humildad, la fraternidad y el respeto por toda la creación.

En Panamá, esta tradición se ha consolidado como un espacio de encuentro espiritual y familiar, donde las mascotas son reconocidas como parte esencial de la vida cotidiana.

Fue proclamado patrono de los ecologistas y los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980.

Su festividad coincide con el Día Mundial de los Animales y en la que se bendicen a las mascotas en muchas iglesias.

En el Casco Antiguo, la actividad se ha consolidado como una cita anual que atrae tanto a residentes como a turistas
En el Casco Antiguo, la actividad se ha consolidado como una cita anual que atrae tanto a residentes como a turistas Luis García | La Estrella de Panamá
La bendición de mascotas en honor a San Francisco de Asís se realiza en distintas parroquias del país.
La bendición de mascotas en honor a San Francisco de Asís se realiza en distintas parroquias del país. Luis García | La Estrella de Panamá

La Arquidiócesis de Panamá resaltó que esta celebración busca recordar que la espiritualidad no se limita al ámbito humano, sino que se extiende a toda la creación.

La bendición de mascotas en honor a San Francisco de Asís se realiza en distintas parroquias del país y del mundo, convirtiéndose en una práctica que trasciende fronteras y culturas.

En el Casco Antiguo, la actividad se ha consolidado como una cita anual que atrae tanto a residentes como a turistas, quienes encuentran en ella una expresión única de fe y convivencia.

San Francisco de Asis fue proclamado patrono de los ecologistas y los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980.
San Francisco de Asis fue proclamado patrono de los ecologistas y los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980. Luis García | La Estrella de Panamá
La solemnidad de San Francisco de Asís, conmemorada cada 4 de octubre.
La solemnidad de San Francisco de Asís, conmemorada cada 4 de octubre. Luis García | La Estrella de Panamá
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