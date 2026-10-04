Celebración de San Francisco de Asís reúne a familias y mascotas en el Casco Antiguo

La Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, se convirtió este domingo en el punto de encuentro de decenas de familias que acudieron con sus mascotas para participar en la tradicional bendición en honor al patrono de los animales y la naturaleza. La celebración, que cada año reúne a creyentes y amantes de los animales, estuvo marcada por un ambiente de alegría, devoción y comunidad. Desde tempranas horas de la mañana, los feligreses llegaron acompañados de perros, gatos e incluso aves, con el propósito de recibir la bendición impartida por los sacerdotes franciscanos.

La solemnidad de San Francisco de Asís, conmemorada cada 4 de octubre, recuerda el legado del santo italiano que dedicó su vida a la humildad, la fraternidad y el respeto por toda la creación. En Panamá, esta tradición se ha consolidado como un espacio de encuentro espiritual y familiar, donde las mascotas son reconocidas como parte esencial de la vida cotidiana. Fue proclamado patrono de los ecologistas y los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980. Su festividad coincide con el Día Mundial de los Animales y en la que se bendicen a las mascotas en muchas iglesias.