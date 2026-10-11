Clases suspendidas este lunes 12 de octubre: Meduca verifica la seguridad de las escuelas

La institución informó que la medida preventiva se mantendrá mientras se realizan las inspecciones correspondientes para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones escolares en todo el territorio nacional. La prioridad es salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para este lunes 12 de octubre de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, debido a los riesgos asociados al sismo registrado y las réplicas que continúan presentándose.

Meduca evalúa daños en 419 escuelas y prevé reconstruir 24 planteles

La noche del sábado 10 de octubre, el ministro de Educación, Ventura Vega, informó que, según los reportes preliminares, 419 centros educativos presentan afectaciones a raíz del terremoto. De ese total, indicó que 24 escuelas deberán ser reconstruidas, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños en la infraestructura escolar.

Vega explicó que el Meduca mantiene las revisiones junto con las 19 regiones educativas del país para establecer cuáles instalaciones pueden utilizarse de forma segura y cuáles requieren intervenciones antes de recibir nuevamente a los estudiantes.

El ministro aseguró que se garantizará la continuidad del proceso educativo, incluso en los centros que no puedan utilizarse de inmediato. Entre las alternativas contempladas mencionó la habilitación de módulos para atender a los estudiantes mientras se resuelven los problemas de infraestructura.

La suspensión de clases se produce en la etapa final del año escolar, por lo que las autoridades buscan determinar las condiciones de cada plantel y establecer las medidas necesarias para que los alumnos puedan continuar sus estudios de manera segura.