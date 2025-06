Clima en Panamá: Continuarán las lluvias con tormentas eléctricas para este miércoles

El Instituto con Metereología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles continuarán las lluvias con tormentas eléctricas, entre aisladas a dispersas.

En la tarde se prevé un invento y desarrollo paulatino de las nubosidades en algunos sectores de la vertiente del pacífico de país, ocasionando aguaceros aislados y de manera focalizada en las provincias de Chiriquí, Veraguas centro y sur, montañas de la península de Azuero, sectores de Coclé y de Panamá Oeste, algunas áreas de Panamá y Darién.

Para la noche se espera aguaceros y tormentas concentradas en el área marítimas del país, mientras que en el istmo presentará el cielo parcialmente nublado y sin tiempo adverso.

Las temperaturas mínimas en las áreas costeras y bajas del país estarán en 21° C y 25° C, Cordillera central variando entre 14° C y 20° C.

El Imhpa advirtió de precauciones en el caribe por oleajes y corrientes de resacas.