Comisión de Presupuesto pide reajuste de $199.1 millones al Presupuesto de 2027

Tras un debate sobre la gestión de los fondos públicos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 15 de octubre, con 9 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Resolución No. 16, que establece las recomendaciones de reajuste al Presupuesto General del Estado de 2027, contenido en el proyecto de ley No. 644.

La Comisión de Presupuesto aprobó el informe presentado por los diputados de las bancadas oficialistas de Realizando Metas (RM) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el que solicitan un reajuste de $199.1 millones. Por su parte, la bancada de Vamos presentó una propuesta alterna centrada en la contención del gasto operativo y la eliminación de privilegios estatales.

El informe aprobado contempla un aumento de $23 millones al presupuesto de la Asamblea Nacional, por encima de lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la propuesta enviada al Legislativo.

El documento de reajuste incluye, además, partidas solicitadas para los principales patronatos y hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), tanto a nivel nacional como regional, con el objetivo de mitigar la alta demanda de servicios.

También se contemplaron asignaciones de inversión para el Ministerio de Obras Públicas ($30 millones) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ($15 millones), orientadas a la reparación urgente de calles, infraestructuras y viviendas afectadas por los recientes sismos registrados en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí.

Además, se solicita un reajuste presupuestario de $10 millones para MiBus, de $12.3 millones para el Benemérito Cuerpo de Bomberos y de $21 millones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Los tres diputados de la bancada de Vamos —Yamireliz Chong, Luis Duke y Jhonthan Vega— votaron en contra. Argumentaron que rechazaban el incremento de $23 millones al presupuesto del Órgano Legislativo, la asignación de $15 millones en viáticos para el Ministerio de Relaciones Exteriores y los $3 millones destinados a pasivos en los consejos provinciales.

El diputado Javier Sucre, del PRD, cuestionó que varias instituciones que solicitaron aumentos para 2027 registraron ejecuciones presupuestarias deficientes en 2025 y 2026, muchas de ellas por debajo del 50 %, sin que se les exigiera un plan de austeridad.

También señaló que el reajuste solicitado no garantiza una partida suficiente para saldar la prima de antigüedad de los exservidores públicos ni para reponer los recortes aplicados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a los programas de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores.

El informe de las vistas presupuestarias deberá enviarse al MEF para que realice los ajustes al Presupuesto General del Estado. Posteriormente, la Comisión de Presupuesto deberá aprobar el proyecto de ley en primer debate, antes de que pase al pleno legislativo para su segundo y tercer debate.

El pleno de la Asamblea tiene hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto de ley durante las sesiones ordinarias. Si concluye este período sin que el documento haya superado los tres debates legislativos, el Ejecutivo deberá convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.